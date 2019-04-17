شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعبان علي طول ومجهد ومزاجك متلخبط .. فتش عن الغدة الكظرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالتعب والإرهاق باستمرار وتكافح كل يوم من أجل الاستيقاظ من على السرير وتضغط زر الغفوة على المنبه مراراً وتكراراً، هنا يجب أن تنتبه أن هناك مشكلة، وهى الإرهاق بسبب خلل الغدة الكظرية، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".

ما هو الإرهاق بسبب الغدة الكظرية؟

الإرهاق بسبب خلل الغدة الكظرية "adrenal fatigue" هو مصطلح صاغه بعض الأطباء ووسائل الإعلام منذ عدة أعوام لوصف حالة يُزعم أنها ناتجة عن التعرض المزمن لحالات التوتر، ويقال إنها مرتبطة بالغدة الكظرية.

يمكن أن يؤدي الضغط المزمن إلى الإفراط في استخدام الغدد الكظرية، مما يؤدي في النهاية إلى استنفاد الهرمونات الأساسية في الجسم مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل: الإرهاق والتهابات متكررة وانخفاض الحالة المزاجية.

Advertisements

والغدد الكظرية هي غدتان بحجم الجوز تقعان فوق الكليتين مباشرةً، وهي مسئولة عن إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد ويساعد أيضًا في تنظيم إيقاعات الهرمونات الطبيعية في الجسم.



الغدة الكظرية

أعراض الإرهاق بسبب الغدة الكظرية

الغدد الكظرية غير قادرة على إنتاج مستويات الكورتيزول والهرمونات المماثلة اللازمة لأجسامنا للحفاظ على صحتها، لذا تتركنا غير قادرين على الاستجابة بفعالية للمواقف العصيبة.

هناك مجموعة من الأعراض تظهر بسبب الإرهاق الناتج عن الغدة الكظرية، مثل: الالتهابات المتكررة والتعب المزمن و المزاج السئ والدوخة والصداع و "الضبابية" ومشاكل الجلد.

كما ترتبط أيضاً بمشاكل أخرى مثل: الاكتئاب أو القلق، مشاكل الغدة الدرقية، متلازمة القولون العصبي والألم العضلي الليفي.