شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. استخدم ماء الأرز لعلاج الإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى ماء الأرز على عدد من العناصر الغذائية المهمة، ومنها الألياف، وهو ما يجعله علاجاً جيداً للإسهال، وبحسب دراسة أجريت عام 1981 فإن ماء الأرز يعتبر الأكثر فعالية لتقليل حركة الأمعاء عند الأطفال المصابين بالإسهال الحاد، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام ماء الأرز لعلاج الإسهال، بحسب ما ذكر موقع live strong.

والأرز هو طعام خفيف وسهل الهضم ويقلل من التهيج فى الجهاز الهضمى أثناء تعافيك من الإسهال.



ماء الارز

نصف كوب من الأرز البنى.

3 أكواب ماء.



الأرز

- قم بقياس نصف كوب من الأرز البنى فى إناء كبير لكمية تكفى شخص مدة يوم واحد.

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- أضف 6 أكواب من الماء لكل 1 كوب من الأرز البنى أو 3 أكواب من الماء لكل نصف كوب من الأرز.

- يُغلى الأرز فى درجة حرارة متوسطة.

- يطهى ماء الأرز فى درجة حرارة منخفضة لمدة 45 دقيقة.

- اغلقى النار وصفى الأرز عن طريق سكب الماء من خلال مصفاة أو قطعة قماش.

- قم بتخزين ماء الأرز فى الثلاجة واشربه طوال اليوم.