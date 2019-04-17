شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضربات قلبك أثناء الراحة أكثر من 75 نبضة في الدقيقة..أنت عرضة للموت المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان أن معدل ضربات القلب أثناء الراحة إذا بلغ 75 نبضة في الدقيقة في منتصف العمر قد يضاعف من خطر الوفاة المبكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الرجال الذين يعانون من معدل ضربات القلب 75 أو أعلى في الخمسينات من العمر عرضة للوفاة في غضون الـ 10 سنوات المقبلة مقارنة مع أولئك الذين لديهم معدل ضربات 55 أوأقل.

ويعتبر معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو عدد المرات التي يدق فيها العضو في الدقيقة أثناء عدم ممارسة الرياضة، وارتبطت كل زيادة النبضات في الدقيقة بزيادة خطرالوفاة من أي سبب بنسبة 3%.

وللكشف عن كيفية تأثير التغييرات في معدل ضربات القلب على خطر الوفاة المبكرة، قام الباحثون بتحليل 798 رجلاً، ولدوا جميعا في عام 1943، وأكمل الرجال استبيانًا في عام 1993 حول أسلوب حياتهم والتوتر وأي تاريخ عائلي لمرض القلب، كما تم فحصهم الطبي، والذي تضمن قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

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وكشفت النتائج أن أولئك الذين لديهم معدل ضربات قلب للراحة يبلغ 75 أو أعلى في عام 1993 كانوا أكثر عرضة للوفاة نتيجة لأي سبب خلال 21 عامًا مقارنة بالذين لديهم معدل ضربات قلب يبلغ 55 دقيقة في الدقيقة أوأقل.

وتم إجراء البحث من قبل جامعة جوتنبرج الألمانية بقيادة الدكتور سليم باري باريواني من قسم الطب الجزيئي.