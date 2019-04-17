أضرار الليمون أهمها الصداع النصفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم الآثار الجانبية لعصير الليمون ناتجة عن جرعة زائدة، حيث يمكن أن تؤدى أحماض الليمون إلى تآكل مينا الأسنان، وتفاقم القرحة، وتسبب الصداع النصفى.



أضرار الليمون

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “curejoy” فيمكن لعصير الليمون أيضًا أن يفاقم أعراض ارتجاع المريء مثل حرقة المعدة وتأخير التئام قرحة المعدة، وفى حين أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامينC إلا أنه يزعج المعدة، لأن عصير الليمون الطبيعى المدر للبول يمكن أن يجعلك تفقد الماء عن طريق البول.

ويعتبر الليمون فاكهة حمضية ذات درجة حموضة عالية، وذلك بفضل حمض الأسكوربيك وفيتامين C وحمض الستريك، الذى يشكل حوالى 8٪ من وزن الفواكه الجافة.



أضرار الليمون

ومن الأفضل عدم تناول أكثر من 2 ليمونة يوميًا أو 3 أكواب من عصير الليمون المخفف، مع الوضع فى اعتبارك أن الآثار الجانبية قد تصيب صحتك وصحة أسنانك ولثتك.

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ونظرًا لأن الليمون حمضي تمامًا وله تأثير قوى فى تحلل الأسنان قم دائمًا بتخفيف العصير، وعلاوة على ذلك يمكن أن يصبح حمل حامض الستريك مصدر قلق.



أضرار الليمون

وفيما يلى نظرة على الآثار الجانبية المحتملة لجرعة زائدة على عصير الليمون.

أحماض الليمون تسبب تآكل مينا الأسنان.

غالبًا ما تكون (القروح المفتوحة الصغيرة داخل الفم) ناتجة عن الحساسية، وقد تصاب بهم إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأطعمة الحمضية مثل عصير الليمون.