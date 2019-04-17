شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الكلى عديدة منها الحمى وألم أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى من الأعضاء المهمة فى جسم الإنسان ووظيفتها الرئيسية تنظيف النفايات والسموم من الجسم، وهى جزء من المسالك البولية، حيث تعمل على إخراج البول والنفايات والسوائل الزائدة من الجسم، ولكن عندما تصاب بالتهاب فهذا يؤثر على عملها، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض التهاب الكلى.



أعراض التهاب الكلى

بحسب ما ذكر موقع "web md" فتتكون المسالك البولية من عدة أجزاء هى:

- الكلى (لتنظيف النفايات من دمك من خلال البول).

- مجاري البول (أنابيب رفيعة، واحدة لكل كلية، تحمل البول إلى المثانة).

- المثانة: (مخازن البول).

- مجرى البول: (يحمل البول من المثانة إلى خارج جسمك).

وإذا كانت أى من هذه الأجزاء تحتوى على بكتيريا فيها، فيمكنك الإصابة بعدوى المسالك البولية (UTI)، فإذا كانت هذه البكتيريا تنتقل إلى الحالب، فقد تواجهك مشكلة خطيرة وهى التهاب الكلي، والتى تحتاج إلى علاج على الفور، حتى لا تسبب مضاعفات ومشاكل تهدد الحياة.

يبدأ التهاب الكلى بعدوى فى المثانة ثم تنتشر إلى الكلى، وعادة تسببها بكتيريا تسمى الآى كولاى E. coli، ويمكن أن تسبب البكتيريا الأخرى أيضًا إصابات فى الكلى.



اعراض التهاب الكلى منها الم فى الجانب

هناك مجموعة من الأعراض لالتهاب الكلى منها:

- دم أو صديد في بولك.

- حمى وقشعريرة.

- عدم الرغبة في تناول الطعام أو فقدان الشهية.

- ألم فى أسفل الظهر والجانب أو الفخذ.

- اضطراب فى المعدة.

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- ضعف أو شعور بالتعب الشديد.

قد يكون لديك أيضًا بعض العلامات والأعراض التى تشبه التهاب المثانة، مثل:

- حرقان أو ألم عند التبول.

- الرغبة المستمرة فى التبول وتكرار الدخول للحمام.

- بول غائم أو رائحة بول سيئة.

-ألم في أسفل البطن.

- التبول أكثر من المعتاد.



أعراض التهاب الكلى

عادةً ما تكون الخطوة الأولى لعلاج التهاب الكلى هي المضادات الحيوية التي قد تحتاجها لمدة أسبوع أو أسبوعين، كما يجب أن تتحسن الأعراض خلال بضعة أيام، ولكن تأكد من إنهاء الدواء كما يخبرك طبيبك بذلك.

بالنسبة للعدوى الحادة فى الكلى ، ستحتاج إلى البقاء في المستشفى والمضادات الحيوية من خلال الوريد.

إذا كنت تعانى من التهابات فى الكلى تستمر فى العودة، فقد تواجه مشكلة في المسالك البولية، لذلك، قد يحولك طبيبك إلى طبيب المسالك البولية.

وللمساعدة فى تخفيف أعراض التهاب الكلى يمكنك:

- اشرب الكثير من السوائل لطرد البكتيريا.

- الحصول على راحة.

- خذ مسكن للألم.

- استخدم وسادة تدفئة على بطنك أو ظهرك أو جانبك.