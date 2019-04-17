علاج النقرس باستخدام 3 فئات من الأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذى يسبب التهاب مفاجئ، يبدأ عادة فى مفصل واحد نتيجة ترسب بلورات حمض اليوريك فى المفصل، النقرس الشديد يمكن أن يؤثر فى بعض الأحيان على العديد من المفاصل فى وقت واحد، وهذا هو المعروف باسم النقرس متعدد الحلقات.
قد تشمل أعراض النقرس كما ذكرها موقع "medicinenet":
احمرار ودفئ المفاصل.
تورم المفاصل.
آلام المفاصل .
يتم علاج النقرس المزمن باستخدام الأدوية التي تخفض مستوى حمض اليوريك فى الجسم، وإذا ترك النقرس بدون علاج يمكن أن يتسبب فى تلف المفاصل الذى لا رجعة فيه، ومشاكل فى الكلى.
أعراض النقرس
ما الذى يسبب النقرس؟
يحدث النقرس بسبب الكثير من حمض اليوريك فى مجرى الدم وتراكم بلورات حمض اليوريك فى أنسجة الجسم، رواسب بلورات حمض اليوريك فى المفصل تسبب التهاب المفصل مما يؤدي إلى الألم والاحمرار والحرارة والتورم بها.
قد تشمل أسباب ارتفاع مستوى حمض اليوريك فى الدم (فرط حمض يوريك الدم) أو عوالم الوراثة، والسمنة، وبعض الأدوية مثل مدرات البول، وانخفاض وظائف الكلى المزمن.
يعتبر النقرس أكثر شيوعًا بعد الجراحة أو التعرض للصدمات بعض الأدوية مثل مدرات البول، أو أى شىء يرفع أو يخفض مستوى حمض اليوريك يمكن أن يسبب نوبة النقرس عن طريق التسبب فى ترسيب بلورات حمض اليوريك في المفصل.
يمكن أن تؤدى جرعة منخفضة من الأسبرين إلى حدوث نوبات النقرس، أيضا علاج أنواع معينة من السرطان يمكن أن يسبب النقرس بسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك الذي يتم إطلاقه عند تدمير خلايا السرطان.
علاج النقرس
يجب قبل علاج النقرس أن تبدأ أولا ببعض التغييرات فى نمط الحياة، مثل الحد من الأطعمة المرتبطة بالنقرس، ويتم اللجوء لعلاج النقرس لأى شخص تعرض لهجمات النقرس.
ويعد علاج النقرس بالأدوية ضروريًا عند حدوث نوبات النقرس المتكررة، أو عند وجود حصوات بالكلى الناجمة عن حمض اليوريك، أو عندما يكون هناك دليل على تلف المفاصل من النقرس بواسطة استخدام الأشعة السينية.
النقرس
علاج مرض النقرس
عندما يكون النقرس خفيفًا وغير متكررًا، يقتصر علاجه على القيام ببعض التغييرات في النظام الغذائى ونمط الحياة، ومع ذلك فقد أظهرت الدراسات أنه حتى النظام الغذائى الأكثر صرامة لا يقلل من حمض اليوريك فى الدم بما يكفى للسيطرة على النقرس الشديد، وبالتالى فإن الأدوية ضرورية بشكل عام.
عندما تتكرر هجمات النقرس تكون حصوات الكلى بحمض اليوريك موجودة، وعادة ما تستخدم الأدوية لخفض مستوى الدم فى حمض اليوريك، وتنقسم الأدوية المستخدمة لعلاج النقرس بشكل عام إلى واحدة من ثلاث فئات:
الأدوية التى تخفض حمض اليوريك.
الأدوية الوقائية (الأدوية المستخدمة بالاقتران مع أدوية خفض حمض اليوريك لمنع حدوث نوبة النقرس).
الأدوية لتوفير الإغاثة الفورية من ألم النقرس.
متى يعالج النقرس
أولا: الأدوية التى تنخفض حمض اليوريك
وهى العلاج الأساسى لمرض النقرس، هذه الأدوية تقلل من إجمالى كمية حمض اليوريك فى الجسم وتخفض مستوى حمض اليوريك فى المفاصل. بالنسبة لمعظم المرضى، فإن هدف تخفيض حمض اليوريك هو تحقيق مستوى حمض اليوريك في الدم أقل من 6 ملج / ديسيلتر.ثانيا: الأدوية الوقائية لمنع نوبات النقرس
تُستخدم الأدوية الوقائية خلال الـ 6 أشهر الأولى تقريبًا من العلاج مع أدوية خفض مستويات حمض اليوريك المرتفعة لمنع نوبات النقرس أو تقليل عدد وشدة هجمات النقرس على المفاصل.
ثالثا: الأدوية التى تخفف ألم نوبات النقرس الحاد
يمكن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية خلال نوبة النقرس الحادة لتقليل الالتهاب والألم.
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