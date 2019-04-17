ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

المناطق - الرياض

قدم العلماء حلا لمن يعشقون مذاق ملح الطعام، وفي الوقت نفسه يخشون التبعات الصحية للمادة التي يطلق عليها “السم الأبيض”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال فريق علمي في الولايات المتحدة “إنه طور تركيبة جديدة من الملح، بنسب قليلة من كلوريد الصوديوم، تحمي الصحة، وتضمن المذاق.

وأكد عدد ممن جربوا هذه المادة، أنهم شعروا بالمذاق المالح المفضل لديهم، رغم قلة نسبة كلوريد الصوديوم، الذي يقول أطباء “إن الإكثار منه يؤدي إلى اضطرابات صحية”.

ويشكل كلوريد الكالسيوم 25 في المائة من مادة الملح الجديدة، كما أنها تحتوي على نسبة من كلوريد البوتاسيوم، بدلا من كلوريد الصوديوم، ويقول الأطباء “إنه لا ينذر صحة الإنسان بأي مخاطر جانبية”.

وتعتمد تركيبة الملح الجديدة على مكونات مثل كلوريد الكالسيوم، وكلوريد البوتاسيوم، وهاتان المادتان لا تشكلان خطرا محدقا على الصحة.

ويساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، لكن شركات الأطعمة كانت ترفض استخدامه لأنه لا يمنح مذاقا لذيذا.

وأشرفت الأستاذة الباحثة في جامعة واشنطن، كارولين روس، إلى جانب زملائها، على تطوير تركيبة الملح الجديدة، وقالت “إن لها عدة منافع صحية”.

وأضافت “أن الأمر يختلف عن شراء أطعمة ذات منسوب منخفض من الملح، لأن الناس لا تروقهم في العادة المأكولات غير المملحة”، مؤكدة “أن المادة الجديدة تحمي الصحة وتضمن المذاق”.