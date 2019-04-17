دراسة تُؤكد أن النساء أكثر سعادة مع الرجال الأقل جاذبية

كشفت الدراسة التي نشرت في مجلة Menshealth الأميركية، أن النساء هنّ أكثر سعادة مع الرجال الأقل جاذبية، وقامت الدكتورة تانيا رينولدز القائمة على الدراسة والمحاضرة في جامعة فلوريدا الأميركية، بمساعدة زميلها الأستاذ المساعد في علم النفس اندريا ميلتزر في نفس الجامعة، بإجراء استطلاع على 223 من الأشخاص الذين تزوجوا حديثاً، ولم يمر على فترة زواجهم سوى 4 أشهر فقط. هذه المجموعة مقيمة في ولاية دالاس وقد أجريت الدراسة عليها لتقييم جاذبيتهم من قبل متخصصين في الجامعة بعد تقسيمهم لفريقين: الفريق الأول تم قياس مدى جاذبية ملامح الأشخاص فيه، أما الفريق الثاني فقد خضع لفحص جاذبية الجسم. كما تم إخضاع المشاركين في استطلاع حول الأسباب التي تدفعهم لإتباع حميات غذائية.

وجدت الدراسة في النهاية، أن الرجال الذين يتمتعون بجاذبية أكثر من نسائهم، تشعر زوجاتهم بعدم الثقة في أنفسهن وبرغبتهن المستمرة في إتباع أنظمة غذائية صارمة من اجل الحفاظ على رشاقتهن وجاذبيتهن التي تصقل شخصيتهن وتجعلهن أكثر سعادة وثقة في علاقتهن بأزواجهن.

كما كشفت الدراسة أن النساء اللواتي تزوجن من رجال أقل جاذبية منهن، يشعرن بسعادة بالغة ولا يخضعن لأية أنظمة غذائية أو عمليات تجميل، نظراً لكونهن أكثر ثقة بنفسهنّ، وذلك لأنهن يتمتعن بجمال فريد في نظر أزواجهن حتى على المدى البعيد.

في هذا الإطار، وخلال شرحها لدوافع الدراسة التي قامت بها، أضافت الدكتورة تانيا رينولدز أنه من أجل تجنب ردود الفعل المفرطة والقاسية من بعض النساء اللواتي يشعرن بعدم الثقة بأنفسهن إمام جاذبية أزواجهن، من المهم أن يدعم هؤلاء الرجال زوجاتهم بخلق جو رومانسي. على الرجل أن يذكّر زوجته دائماً كم هي جميلة وجذابة في نظره خصوصاً لو كان يكنّ لها مشاعر حب صادقة وقوية بغض النظر عن وزنها أو جمال ملامح وجهها. لا ينبغي إغفال الزوج عن أن الزوجة تحب دائماً أن تكون موضع تقديره واهتمامه. ذلك يعود لفكرة أن الجمال الحقيقي هو جمال الروح الذي يترجم في التصرفات الإيجابية والمشاعر الصادقة النابعة من القلب، أما الجمال الخارجي فقد تغيره عوامل الزمن

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