انت الان تتابع موضوع طرق انبات الشعر في الفراغات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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وجود شعر جميل وصحي هو حلم لكثير من الناس ومع ذلك ولسوء الحظ لا يمكن لأي شخص الحصول على الشعر الذي يحلم به ويسكن الكثيرين من وجود فراغات في فروة الرأس تؤثر على مظهرهم بشكل كبير، وبسبب أهمية وجود شعر الكثيف يجب تنفيذ طرق مختلفة لنمو الشعر.

النمو السريع للشعر في الفراغات

من أجل النمو بشكل أسرع للشعر يجب تحفيز جذور الشعر ويتم ذلك عن طريق تدليك فروة رأسك بانتظام 3 مرات على الأقل في الأسبوع:

الطريقة الأولى التي يمكنك القيام بها لتحفيز نمو الشعر هي تدليك فروة الرأس بانتظام ، على الأقل 3 مرات في الأسبوع سيساعد ذلك على تسهيل الدورة الدموية في فروة الرأس بحيث تكون عملية نمو الشعر أسرع.

تأكد من القيام بتدليك لطيف ومنتظم، و لا تدلك بشدة أو في اتجاه غير منتظم لأن ذلك سيضر بشعرك.

استخدام بلسم باعتباره رفيق الشامبو، لا تنسَ اختيار منتج يلائم نوع شعرك.

يمكن أن يكون استخدام البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو بانتظام طريقة واحدة للحصول على شعر طويل بشكل أسرع، بالإضافة إلى تسريع نمو الشعر.

يمكن للبلسم أيضًا الحفاظ على رطوبة الشعر لتجنب الأضرار مثل الشعر الجاف والهش والممل.

استخدم بلسم يلائم نوع شعرك حتى لا تتم معالجة التغذية لشعرك بطريقة خاطئة.

استعملي بلسم بعد غسل الشعر بالشامبو مرتين على الأقل في الأسبوع واحصل على شعر صحي ينمو بشكل أسرع.

قلل من استخدام المجففات وأجهزة فرد الشعر التي تفرد شعرك فقط.

إذا تم استخدامه بشكل متكرر ، فإن الحرارة الناتجة عن هذه الأجهزة ستجعل الشعر هشًا بحيث ينكسر ويسقط بسهولة.

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استخدام مجفف الشعر وتاثيره على فراغات الشعر

يمكن لأدوات الشعر مثل مجففات الشعر ومكواة تجميل شعرك بالفعل، ولكن إذا تم استخدامه بشكل متكرر ، فإن حرارة هذه الأجهزة ستجعل الشعر يصبح هشًا بحيث يمكن أن ينكسر ويسقط بسهولة، والضغط الحراري الناتج سوف يمنع نمو الشعر على المدى الطويل.

لذلك من الأفضل البدء في تقليل استخدام أدوات الشعر التي تسبب الحرارة العالية ومن الأفضل تجفيف شعرك بشكل طبيعي، فقط عن طريق تركه في الهواء، ولكن عندما تكون في عجلة من أمرك يمكنك استخدام مجفف ولكن مع درجة حرارة ليست ساخنة جدًا ولا تنس استخدام فيتامينات الشعر بحيث يتم الحفاظ على رطوبة الشعر.

تأثير مياة حمام السباحة على الشعر

إذا كنت تحب السباحة ، يجب عليك استخدام غطاء للرأس وعدم القيام بهذا النشاط بشكل مفرط.

محتوى الكلور في مياه حمام السباحة يمكن أن يلحق الضرر ويجعل نمو الشعر يتباطأ، ولكن إذا كان من الصعب عليك تقليل هوايتك في السباحة فيمكنك استخدام غطاء شعر عند السباحة لحماية شعرك المعرض للكلور مباشرة، بالإضافة إلى ذلك اشطف شعرك على الفور باستخدام الشامبو ولا تنس استخدام البلسم حتى لا يجف الشعر ويحافظ على الرطوبة.

نصائح مهمة لانبات فراغات الشعر

في كثير من الأحيان تمشيط شعرك بكثرة يجعل الزيت الطبيعي في شعرك يختفي، يكفي تمشيط شعرك مرة أو مرتين في اليوم حتى لا يعوق نمو الشعر.

غالبًا تمشيط شعرك يجعله أنيقًا وينتشر الزيت الطبيعي لشعرك لجميع الأجزاء لكن هل تعلم أن تمشيط شعرك غالبًا ما يجعل شعرك هش، لا تمشط شعرك كثيرًا ، عندما تقوم بغسل الشعر بالشامبو، و قمت بتمشيط شعرك فإن شعرك يتساقط، انتظر حتى يجف شعرك ثم مشطه ولا تنس استخدام فيتامينات الشعر بحيث يصبح شعرك أكثر صحة.

يعتمد نمو الشعر البطيء أو السريع على ما تأكله. تأكد من استهلاك المزيد من البروتين حتى يصبح شعرك أكثر خصوبة.

بالإضافة إلى العلاج الخارجي، هناك حاجة إلى رعاية داخلية لتحفيز نمو الشعر، لذلك تأكد من استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين حتى تحصل بصيلات شعرك على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لدعم نمو الشعر بالإضافة إلى تسريع طول الشعر، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مثل الحليب والمكسرات واللحوم ستحافظ على صحة شعرك ولا تتلف بسهولة.

لكي ينمو شعرك بشكل أسرع أطول يمكن استخدم زيت الزيتون وزيت البندق كقناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

من المعروف بالفعل أن زيت الزيتون وزيت البندق فعال في تغذية الشعر، بالإضافة إلى غسل الشعر بالشامبو، يمكنك تدليك فروة رأسك قبل الذهاب للنوم مباشرةً باستخدام زيت الزيتون أو زيت البندق.

ببساطة عن طريق تقطير 5 قطرات من زيت الزيتون أو زيت البندق على فروة الرأس ثم تدليك برفق لمدة 5-10 دقائق. اتركيه طوال الليل ثم اشطفه جيدًا عند الاستحمام في الصباح ستجد الشعر ينمو بشكل ملحوظ

بالإضافة إلى تغذية الشعر بزيت الزيتون ، يمكن لكل من زيت الزيتون وزيت البندق أيضًا تخفيف الشعر الجاف والممل وجعله يبدو أكثر لامعان

ومع ذلك لا يمكن أن ينمو الشعر بسرعة في لحظة ولكن على الأقل تطبيق الأساليب المذكورة أعلاه سيكون أكثر فائدة، ونتمنى أن نكون قد تقدم لكم بأفضل الطرق لنمو الشعر وزياده وخاصة في الأطراف