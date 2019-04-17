فوائد حب الرشاد للجنس

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تمثل الأعشاب أو الأدوية العشبية والطب البديل واحدة من مصادر أو طرق العلاج التي انتشرت منذ القدم، حيث توجد مجموعة واسعة من الأعشاب التي يتم استخدامها في علاج الكثير من الأمراض وكذلك في تقوية الجسم والعمل وقايته من الأمراض، ولكن هنا يجب دائمًا التعرف على الطريقة السليمة لاستخدام تلك الأعشاب للحصول على المنفعة منها لا الضرر.

حب الرشاد

حب الرشاد ويسمى أيضًا الثفاء أو الحبة الحمراء وهو من النباتات العشبية من الفصيلة الصليبية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم مثل المعادن والفيتامينات بنسب عالية التركيز، ويتم استخدام أكثر من جزء من النبات حيث يمكن استخدام أوراقه الخضراء في السلطة أو الشوربة، كما يمكن استخدام البذور الكاملة أو المطحونة حسب الغرض من الإستخدام، وقد كان سابقًا يستخدم في وصفات الطعام إلا أنه بدأ في الاختفاء من المطبخ وأصبح يحل في مكانه في الصيدلية العشبية للقيام بمهامه العلاجية فقط.

فوائد حب الرشاد

يعتبر حب الرشاد من مضادات البكتيريا والفيروسات حيث يعمل على مكافحتهم.

يعتبر حب الرشاد من مدرات البول لذا فهو يعتبر مفيد في العمل على تخليص الجسم من الماء الزائد في الجسم أو الماء المحبوس به.

حب الرشاد من النباتات التي تساعد في التخفيف من نوبات الكحة والربو أو الازمات الصدرية.

يعتبر حب الرشاد مصدر غني بفيتامين ج لذا فتناوله يساعد الجسم على الحصول على ما يلزمه من الفيتامين، مما يجعله من الوسائل الفعاله في علاج نقصه في الجسم.

يساعد حب الرشاد في ضبط حركة الجهاز الهضمي مما يساعد على الوقاية من الإصابة بنوبات الإمساك.

يعتبر حب الرشاد من الأعشاب الفعالة في علاج الكبد والبواسير.

حب الرشاد من الأعشاب التي يمكن أن تلعب دور مهم في عمليات الإجهاض.

يساعد حب الرشاد على وقاية الجسم من الإصابة بالأورام الخبيثة بسبب أنه يحتوي على مركبات الفيتوكيميكال.

يحتاج الجسم إلى الأحماض الدهنية التي تتمثل في الأوميجا3 والأوميجا6 ويمثل حب الرشاد مصدر غني لإمداد الجسم بهما.

يعتبر حب الرشاد من مضادات الأكسدة وكذلك من مضادات الالتهابات وذلك بسبب احتوائه على مركبات الستيرول النباتية.

يعتبر حب الرشاد من المضادات الفعالة التي تقي الجسم من أمراض القلب والشرايين وكذلك المحافظة على نظارة البشرة ومكافحة الشيخوخة بسبب إحتوائه على المركبات الفينولية.

يساعد حب الرشاد في العلاج من الأنيميا أو فقر الدم لأنه يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم.

يساعد حب الرشاد في ضبط مستوى السكر في الدم.

يساعد حب الرشاد المرضعات حيث يزيد من إدرار اللبن.

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يعمل حب الرشاد بشكل عام على تعزيز عمل الجهاز المناعي مما يعمل على زيادة وقاية الجسم من الأمراض بشكل عام.

فوائد حب الرشاد في الغملية الجنسية

إلى جانب كافة الفوائد السابقة التي يقدمها حب الرشاد للجسم فله مجموعة من الفوائد التي تخص الجنس ومنها:

تناول حب الرشاد بالنسبة للنساء يساعد في تنشيط المبيض.

تناول حب الرشاد بالنسبة للرجال يساعد في إنتاج الحيوانات المنوية بنسبة أكبر وبجودة أفضل.

تناول حب الرشاد يساعد الجسم للوصول إلى حالة التوازن عند إفراز هرمون الأستروجين.

تناول حب الرشاد يعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الطرفين بسبب أنه يحتوي على مجموعة من الزيوت التي تعمل على إثارة الرغبة أو الشهوة.

يعتبر حب الرشاد من العلاجات الفعالة التي تساعد في عمليات علاج حالات العقم أو تأخر الحمل.

تناول حب الرشاد يعمل على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي وصول الدم بشكل أكبر إلى الأعضاء الجنسية مما يساعد على حدوث انتصاب أقوى وعلاج سرعة القذف.

تناول حب الرشاد يساعد النساء في عملية ضبط مواعيد الدورة الشهرية مما يساعد في عملية الحمل.

تناول حب الرشاد يساعد في تحسين الحالة المزاجية حيث يعمل في المساعدة على التخلص من القلق والتوتر وهى مشاعر أو حالة تؤثر بشكل سلبي على العملية الجنسية ككل.

طريقة استخدام حب الرشاد للجنس

هات كمية من حبوب حب الرشاد وقم بوضعها في إناء مع كمية من الماء وقم بوضعها على النار واتركها حتى الغليان وبعدها احتفظ بمغلي حب الرشاد على أن يتم تناول ملعقة منه قبل البدء في عملية الجماع بنصف ساعة ويمكنك تحلية المغلي بالعسل الطبيعي لزيادة الاستفادة ولتقبل طعم مغلي حب الرشاد.

أضرار حب الرشاد

لا تظهر أعراض أو آثار جانبية غير مستحبة لحب الرشاد غالبًا إلا في حال المبالغة في تناوله أو تناوله لفترات أطول من المحدد مما يجعل تأثيراته السمية تبدأ في الظهرو.

الحامل تبتعد عن تناول حب الرشاد حيث أنه يمكن أن يساعد في عمليات الإجهاض إلا أنه يمكن تناوله في الأيام الأخيرة للحمل للمساعدة في تسهيل عملية الولادة.

تناوله بشكل زائد يمكن أن يؤثر على عمل الغدة الدرقية مما يسبب قصور أو تضخم فيها.

يؤثر تناول حب الرشاد بشكل زائد على نسبة البوتاسيوم في جسم فيعمل على إنقاصها.

يفضل عدم تناوله عند الاستعداد أو بعد العمليات الجراحية حيث يؤثر على نسبة السكر في الدم مما يؤثر على القدرة على السيطرة على نسبة السكر في الدم أثناء الجراحة.

يعمل حب الرشاد على تخفيض ضغط الدم وذلك يمكن أن يمثل مشكلة في حال كان الفرد يتناول أدوية لتخفيض ضغط الدم حيث يتداخل التأثير.

بشكل عام يفضل عدم تناول حب الرشاد لفترة تتجاوز الشهر كما يفضل أن يتم تناوله في شكل جرعات صغيرة ولا يتم تناوله منفردًا وإنما مع العسل أو الحليب.