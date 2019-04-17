5 أمراض مرتبطة بمشروبات الطاقة

يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة مفيدة وتساعد الجسم على النشاط والتمتع بالحيوية؛ إلا أنها في الحقيقة تضر الجسم أكثر مما تفيده لما تتسبب فيه من أمراض.





وكشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول مشروب واحد للطاقة قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية في غضون 90 دقيقة.

وأوضح الباحثون من جامعة تكساس في هيوستون الأمريكية أن مشروبات الطاقة تضيق الأوعية الدموية ما يحد من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها هي من بين أولى النتائج التي تلقي الضوء على الآلية المحتملة التي تربط استهلاك مشروبات الطاقة بزيادة متلازمة الأيض.





ويقول دكتور محمد حلمي، استشاري علاج السمنة والنحافة، حاصل على ماجستير في التغذية العلاجية وأثرها في علاج السمنة الموضعية من جامعة القاهرة وعضو الجمعية الأمريكية للسمنة لـ"العين الإخبارية" إنه لا ينصح بمشروبات الطاقة وهناك بدائل كثيرة من الأطعمة والمشروبات التي تزود الجسم بالطاقة دون أن تؤدي لأضرار جانبية، مثل التمر والموز والزنجبيل وجوز الهند وغيرها.





ويشير إلى أن مشروبات الطاقة ينتج عنها تسوس الأسنان وعسر الهضم والأرق وغيرها من الأعراض الجانبية، بالإضافة إلى ذلك تزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل:

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1- أمراض المعدة





التهاب جدار المريء والمعدة لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين.

2- السمنة





بسبب احتوائها على كم كبير من السعرات الحرارية.

3- هشاشة العظام





لاحتوائها على أحماض فسفورية تضر العظم.

4- القلب





زيادة ضربات القلب والإضرار بصحة القلب لا سيما عند أصحاب الأمراض القلبية.

5- الكبد

أمراض الكبد لاحتوائها على كمية كبيرة من الصودا.



