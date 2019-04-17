شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من زيادة كميات العرق خلال الليل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن أن تسبب لك مشكلة التعرق ليلا احراج عند الاستيقاظ، ولكن الأهم أن التعرق الزائد هو أحد الحالات الطبية التي تسبب نسب التعرق.

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" هناك أسباب تساهم في زيادة نسبة العرق ليلا و تشمل التالى :





انخفاض سكر الدم:الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول، قد يتعرضون لنوبات من الاستيقاظ على مدار الليل نتيجة إصدار الجسم للحرارة كنوع من التنبيه إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. انخفاض سكر الدم:الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول، قد يتعرضون لنوبات من الاستيقاظ على مدار الليل نتيجة إصدار الجسم للحرارة كنوع من التنبيه إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

تناول بعض الأدوية:بعض الأدوية تؤدي إلى زيادة التعرق ليلي مثل مضادات الاكتئاب والتى تعد أكثر الأدوية شيوعًا المرتبطة بأسباب التعرق الليلي، كما قد تؤدى الأدوية المضادة للحمى إلي تسخين الجسم أثناء الليل

يمكن علاج نوبات العرق هذه من خلال اتخاذ تدابير وقائية مثل تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل لخفض مستويات الأنسولين.

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عدوى طويلة المدىإذا بدأ التعرق الليلي في الظهور بشكل منتظم وأكثر حدة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة، فقد يكون أحد الأعراض الرئيسية لمرض السل ، وهو مرض معدي محتمل الخطورة يصيب الرئتين، كما يمكن أن تكون علامة على حدوث عدوى بكتيرية مثل (التهاب صمام القلب) (التهاب العظم).

بعض أنواع السرطانات

التعرق الليلي المزمن غالبًا ما يكون من أولى علامات تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية، في هذه الحالة تكون هناك هبات ساخنة و شديدة





التعرق الليلي أثناء انقطاع الطمث هو نتيجة تغيير مستويات هرمون الاستروجين وتأثيره على منطقة ما تحت المهاد، وهي جزء من عقلك ينظم درجة الحرارة ويتعامل مع الهرمونات، ويؤدي انقطاع الطمث إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين ، مما قد يؤدي إلى إرباك منطقة ما تحت المهاد. " اضطرابات القلقاضطرابات القلق لها أعراض جسدية بالإضافة إلى الأعراض العاطفية أيضًا، يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق مثل اضطراب القلق العام واضطراب الهلع واضطراب القلق الاجتماعي تجربة التعرق الليلي المفرط. اضطرابات القلقاضطرابات القلق لها أعراض جسدية بالإضافة إلى الأعراض العاطفية أيضًا، يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق مثل اضطراب القلق العام واضطراب الهلع واضطراب القلق الاجتماعي تجربة التعرق الليلي المفرط.

سن اليأس عند النساء : التعرق الليلي قد يكون بسبب التغيرات الهرمونية، فمعظم النساء اللاتى في وقت انقطاع الطمث يعانين من حرارة الجسم تسبب زيادة كمية العرق الساخنة ، وغالباً ما تحدث نوبات الحرارة الشديدة في الليل.