الإمارات تترأس اجتماع تحديث لائحتي المجلس العربي للاختصاصات الصحية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، برئاسة دولة الإمارات، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن اجتماع اللجنة الذي يستمر على مدى يومين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ51 في فبراير/شباط الماضي بشأن المجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي نص على "دعوة اللجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة رئيس الدورة الوزارية للمجلس للانعقاد خلال شهر أبريل/نيسان 2019 للانتهاء من مراجعة وتحديث اللائحتين المشار إليهما".

وأشارت السفيرة أبوغزالة إلى أنه سيتم رفع نتائج أعمال اللجنة إلى اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي التي ستنعقد في جنيف يومي 19-20 مايو/أيار المقبل على هامش الدورة الـ72 لمنظمة الصحة العالمية.