شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث لدينا كوابيس؟ علماء يكتشفون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثين من الدول المختلفة سر سبب وجود أحلام غاضبة أو كوابيس خلال دراسة الدماغ أثناء النوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "Metro" البريطانية وجد الخبراء عدم التوازن بين منطقتين من الدماغ فى كلا الجانبين الأيسر والأيمن هو المسئول عن الكوابيس المزعجة.

وتأتى هذه النتائج من دراسات أجريت على 17 متطوعًا أصحاء تم فحص أدمغتهم قبل النوم وأثنائه وبعده، حسبما ذكر الباحثون من المملكة المتحدة وفنلندا والسويد.

Advertisements

وأمضى المشاركون فى الدراسة ليلتين فى مختبر للنوم، حيث سجل الباحثون تسجيلات كهربية (أو EEG) لنشاط دماغهم لفترات قصيرة قبل النوم وأثنائه وبعده، وكان من بين المتطوعين 7 رجال و 10 نساء، وجميعهن أصحاء.

ووجد الخبراء أن المشاركين الذين عانوا من نشاط مخ أقل فى القشرة الأمامية اليمنى بدلاً من نظيرتهم اليسرى أثناء استيقاظهم وخلال النوم عانوا من كوابيس أكبر فى أحلامهم.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية بيليرين سيكا، الباحثة بجامعة توركو فى فنلندا: "لقد ثبت أن التعبير عن الغضب مرتبط بالنشاط الجبهى الأيسر عندما يكون أكبر نسبيًا ، فى حين يرتبط التحكم فى الغضب بالنشاط الجبهى الأيمن". وقد تساعد النتائج الجديدة الباحثين على فهم المحتوى العاطفى للكوابيس والتخفيف من حدته.