شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: بخاخة الأنف الحديثة يمكنها علاج الاكتئاب فى أقل من ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، الأسبوع الماضي على استخدام بخاخ لمرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون فى دراسة جديدة أن رذاذ الأنف الجديد طريقة جديدة لمعالجة الاكتئاب، في أقل من ساعتين ، وهو أسرع بكثير من الأدوية المستخدمة على نطاق واسع والتي قد تستغرق أسابيع لتنشيطها.

ويحتوي السائل على مركب يسمى "الإسكيتامين"، والذي يعتقد أنه يعمل على الجلوتامات الكيميائية في الدماغ لاستعادة الروابط بين خلايا الدماغ، ويتم استخدامه في جرعات أقل بكثير من عقار الكيتامين.

وتشارك خمسة مراكز في المملكة المتحدة في تجربة طويلة الأمد للبخاخ ، والذي يتم استخدامه مرتين في الأسبوع.

جدير بالذكر أن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب مشاعر مستمرة من الحزن وفقدان الاهتمام، ويقدر أن الاكتئاب السريري يؤثر على شخص من بين كل 15 شخصًا بالغًا في وقت ما.

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ويحدث الإكتئاب نتيجة للتغيرات في كيمياء الدماغ، وتتراوح أسبابه من الوراثة والتغيرات في مستويات الهرمونات، إلى الحالات الطبية المزمنة ، والإجهاد والحزن.

والعلاجات الأكثر شيوعًا هي الأدوية التي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI)، وهذه تعمل من أجل بعض المرضى - وليس كلهم ​​- ويمكن أن تستغرق ما بين أسبوعين وستة أسابيع لممارسة التأثيرات الكاملة.

وقالت "كارمين باريانتي"، أستاذة الطب النفسي البيولوجي في كلية كينجز كوليدج لندن: "من المهم التأكيد على أن المرضى المختارين فقط سيستخدمون هذا الدواء - المصابون بالاكتئاب الشديد والذين لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب المتاحة حاليًا.

وأضاف الباحثون أنه هناك حاجة لدراسات أطول لفهم مخاطر استخدام هذا الدواء تمامًا.