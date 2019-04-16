ارشادات عند استعمال بنادول اكتيفاست ” panadol actifast “

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بنادول أكتيفاست panadol actifast هو أحد مسكنات الألم سريعة المفعول وهو يتميز عن بنادول العادي في أنه يمكن امتصاصه بوقت أسرع بمقدار النصف من المسكنات العادية .

المكونات

يحتوي كل قرص من بانادول أكتيفاست على الباراسيتامول 500 ملج .

دواعي الاستعمال

ويعتبر بانادول أكتيفاست مسكن خفيف وخافض للحرارة ، ويوصى به لعلاج للحالات المسببة للألم والحمى مثل الصداع والصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر ، وألم الأسنان ، وآلام الظهر ، والروماتيزم وآلام العضلات وآلام عسر الطمث ، والتهاب الحلق والحمى والألم الناتجين عن الزكام والأنفلونزا .

طريقة استعمال بانادول أكتيفاست

تؤخذ أقراص بانادول أكتيفاست عن طريق الفم .

الجرعة للبالغين والأطفال أكبر من 16 عام



يؤخذ قرصين مع نصف كوب من الماء (100 مل) .

ولضمان الحصول على تخفيف سريع للألم يجب أن لا تقل الجرعة في المرة الواحدة عن قرصين مع 100 مل من الماء ، ويفضل أن يؤخذ على معدة فارغة حتى يتم امتصاصه بسرعة .

يمكن أن تكرر الجرعة (قرصين) أربع مرات يوميًا ، ولا ينبغي تكرار الجرعة قبل مرور أربع ساعات ، ولا ينبغي أن تؤخذ أكثر من أربع مرات خلال 24 ساعة .

الجرعة للأطفال

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عام : يؤخذ قرص واحد مع نصف كوب ماء (100 مل) ، ولا يجب تكرار الجرعة قبل مرور 4 ساعات ، ولا يجب إعطاء الجرعة أكثر من 4 مرات خلال 24 ساعة .

لا ينصح باستخدام بانادول أكتيفاست للأطفال أقل من 12 عام .

ارشادات واحتياطات الاستخدام

ينصح باتخاذ الحذر عند استخدام الباراسيتامول للمرضى الذين يعانون من قصور الكلى أو الكبد .

اضرار تناول جرعة زائدة من الباراستيمول تكون أكبر لدى مرضى الكبد الكحولي .

لا تتعدى الجرعة المحددة من الباراسيتامول .

لا يجب أن تتناول أدوية أخرى تحتوي على مادة الباراسيتامول في نفس تناول بانادول أكتيفاست .

يحتوي كل قرص من بانادول على 173 ملجرام من الصوديوم ، لذلك يجب ألا يؤخذ من قبل المرضى الذين يتناولون نظام غذائي منخفض الصوديوم .

إذا كان الصداع مستمر فينصح باستشارة الطبيب .

إذا استمرت الأعراض مع تناول البانادول فيجب أن تستشير الطبيب .

يجب أن تحفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال .

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الحمل والرضاعة

لم تظهر التجارب السريرية ي أضرار تحدث بسبب الباراسيتامول في فترة الحمل عند تناوله بالجرعة الموصى بها ، ولكن يجب أن تتبع ارشادات الطبيب فيما يتعلق باستخدامه .

يفرز الباراسيتامول في حليب الثدي ، ولكن بكميات ليست كبيرة ، ولذلك قد لا يتعارض مع الرضاعة الطبيعية .

الآثار الجانبية لبنادول أكتيفاست

من خلال التجارب السيرية ، فإن الآثار الجانبية للباراسيتامول نادرة الحدوث ، وهناك أعراض جانبية خطيرة للباراسيتامول ولكنها نادرة للغاية منها :

قلة الصفيحات .

اضطرابات الدم والجهاز اللمفاوي .

اضطرابات الجهاز المناعي .

الحساسية المفرطة .

اضطرابات الجهاز التنفسي .

ضعف الكبد .

اضطرابات الكبد .

بالنسبة لمرضى الربو أو الحساسية ضد الأسبرين ومضادات الالتهاب غير السيتروئيدية ، فإن الباراسيتامول قد يسبب لديهم تشنج قصبي .

تناول جرعة زائدة من بانادول اكتيفاست

عند تناول أكثر من 10 جرام من الباراسيتامول يوميًا للبالغين ، فإن ذلك يمكن أن يؤدي لتلف الكبد ، كما أن تناول 5 جرام أو أكثر للبالغين الذين لديهم عوامل الخطر يمكن أن يؤدي لتلف الكبد .

عوامل الخطر

إذا كان المريض يتناول علاج طويل الأجل من كاربامازيبين أو الفينوباربيتون أو الفينيتوين أو بريميدون أو غيرها من أدوية تحفيز إنزيمات الكبد .

أن يكون المريض يستهلك الإيثانول بانتظام ، وبكمية أكبر من الموصي بها .

أو أن يكون المريض مستنفذًا للجلوتاثيون .

أعراض الجرعة الزائدة

وتظهر أعراض تناول جرعة مفرطة من الباراسيتامول في خلال 14 ساعة ، وهي الشحوب والغثيان والقيء وفقدان الشهية وألم البطن .

العلاج

عند تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول لا تظهر أعراض مبكرة ، ولكن يجب أن يذهب المريض للمستشفى للحصول على العلاج بشكل عاجل ، ويجب أن يأخذ المريض الفحم النشط في غضون ساعة واحدة من تناول الباراسيتامول ، ويتم تحليل نسبة الباراسيتامول في البلازما بعد مرور 4 ساعات من ابتلاعه ، وإذا كانت النسبة مرتفعة يتم إعطاء المريض دواء مضاد لسمية الباراسيتامول يسمى N- أسيتيل سيستئين في خلل 24 ساعة من تعاطي الأقراص ويجب أن يوضع المريض تحت الملاحظة لفترة .