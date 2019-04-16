معلومات عن حبوب منع الحمل ” حبوب ديان ” diane 35

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أقراص ديان 35 “diane 35 ” تستخدم لعلاج النمو المفرط للشعر في الوجه والجسم ، كما يتم استخدامه في بعض الأوقات لمنع الحمل .
وفي الواقع فإن عقار ديبور 35 يستخدم كعقار لعلاج الخصائص الجسدية الذكورية التي تظهر نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة الأندروجين والذي تنتجه أجسام النساء بكميات صغيرة .
استخدامات ديان 35
علاج حب الشباب ، عند فشل العلاجات الأخرى .
النمو المفرط لشعر الوجه والجسم المعروف باسم الشعرانية .
يمكن استخدام ديان 35 كوسيلة لمنع الحمل لدى النساء اللاتي يتناولن علاج لعلامات الخصائص الذكورية الجسدية ، حيث يحتوي ديان 35 على هرمون البروجستيرون وهرمون الاستروجين ، ولذلك فإن يعمل كعقار لمنع الحمل ، فلا يجب تناوله مع عقاقير منع الحمل الهرمونية الأخرى .
أثناء تناول ديان 35 يمكن أيضًا أن تستفيدي من الخصائص التالية :
ينظم الدورة الشهرة وتصبح أقل كثافة ، وهذا يؤدي لتقليل احتمالات الإصابة بالأنيميا .
يقلل ألم الدورة الشهرية .
يقلل من الدهون في الجلد والشعر .
يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض الثديين العقديين وسرطان الرحم والمبيضين والتهاب الحوض وخراجات المبايض .
إذا كان لديك أسئلة حول سبب وصف هذا الدواء لك ، فاسألي الطبيب فربما يكون لديه سبب أخر .
الحساسية ضد ديان 35
لا تأخذي ديان 35 إذا كان لديك حساسية من خلات سيبروتيرون أو إيثينيل إستراديول .
قد تشمل أعراض الحساسية :
الصفير وصعوبة التنفس وضيق النفس .
تورم الوجه والخدين والشفتين واللسان وأجزاء أخرى من الجسم .
الطفح الجلدي والحكة .
موانع الاستعمال
لا تستخدم ديان 35 إذا كنت تعانين من :
الأوعية الدموية في الساقين .
انسداد الرئتين .
نوبات قلبية سابقة .
سكتة دماغية سابقة .
تجلط دموي في جزء من أجزاء الجسم .
زيادة خطر تجلط الدم بسبب التقدم في العمر .
أجريت فحص دم أظهر زيادة مستويات الحمض الأميني .
ارتفاع مخاطر الإصابة بجلطة دموية نتيجة مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم الشديد أو ارتفاع شديد أو انخفاض مستوى الدهون في الدم .
التهاب البنكرياس المرتبط بارتفاع المواد الدهنية في الدم .
إذا كانت وظائف الكبد غير طبيعية .
وجود نزيف مهبلي غير مبرر .
تناول موانع حمل هرمونية أخرى .
إذا كنت حامل أو تعتقدي أنك حامل .
إذا كنت ترضعين .
التداخلات الدوائية
يجب أن تخبري الطبيب إذا كنت تتناولين أدوية أخرى ، بما فيها الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية .
قد يتداخل ديان 35 مع بعض الأدوية منها :
الأدوية المستخدمة لعلاج السل .
الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع .
الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية .
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) مثل boceprevir ، telaprevir .
الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات الفطرية مثل الكيتوكونازول .
المضادات الحيوية من فئة ماكروليد .
الأدوية العشبية التي تحتوي على نبتة سانت جون .
عصير الجريب فروت .
فبعض هذه الأدوية قد يؤثر على فاعلية ديان 35 ويقلل من نجاحه .
وبعض الأدوية يؤدي لتقليل مستويات ديان 35 في الدم ، ويجعله غير فعال في منع الحمل ، لذلك يجب مناقشة الطبيب بشأن استخدام وسائل منع حمل إضافية مثل الواقي الذكري أثناء تناول أيًا من هذه الأدوية ، وبعد إيقافها بفترة .
الجرعة اليومية من ديان 35
يجب تناول حبة واحدة مة ديان 35 يوميًا ، في نفس الموعد تقريبًا ، ويجب أن تؤخذ كل يوم .
يجب ابتلاع القرص كاملًا مع كوب من الماء .
لا يهم تناوله قبل الأكل أو بعده .
اتبع الأسهم والأيام المسجلة على شريط ديان 35 حتى لا تخطيء في اليوم .
تناول ديان 35 لأول مرة
إذا كنت تتناولين ديان 35 لمنع الحمل ، ولم تستخدمي أي موانع حمل هرمونية في الشهر السابق ، فابدأي في تناوله في اليوم الأول لنزول دم الحيض .
ويجب أيضًا أن تستخدمي احتياطات إضافية لمنع الحمل مثل الواقي الذكري ، في أول 14 يوم من تناول الأقراص .
ظهور نتائج ديان 35
إذا كنت تتناولين ديان 35 لعلاج مشاكل ظهور الأعراض الجسدية الذكورية ، فقد يستغرق حوالي 6 أشهر حتى تشعري بالتحسن ، وهذه المدة تعتمد على مدى سوء الحالة واستجابتك للعلاج .
وقد ينصحك الطبيب بإيقاف تناوله بعد 3 إلى 4 أشهر من اختفاء المشكلة .
إيقاف تناول ديان 35
ويمكن التوقف عن تناول ديان 35 في أي وقت ، ومن الممكن أن تتكرر المشكلة الأصلية بمجرد إيقاف الدواء ولكن لا تكرري الدواء بدون استشارة الطبيب .
المراجع:
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