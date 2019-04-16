انت الان تتابع موضوع معلومات عن حبوب منع الحمل ” حبوب ديان ” diane 35 والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أقراص ديان 35 “diane 35 ” تستخدم لعلاج النمو المفرط للشعر في الوجه والجسم ، كما يتم استخدامه في بعض الأوقات لمنع الحمل .

وفي الواقع فإن عقار ديبور 35 يستخدم كعقار لعلاج الخصائص الجسدية الذكورية التي تظهر نتيجة زيادة إفراز هرمون الذكورة الأندروجين والذي تنتجه أجسام النساء بكميات صغيرة .

استخدامات ديان 35

علاج حب الشباب ، عند فشل العلاجات الأخرى .

النمو المفرط لشعر الوجه والجسم المعروف باسم الشعرانية .

يمكن استخدام ديان 35 كوسيلة لمنع الحمل لدى النساء اللاتي يتناولن علاج لعلامات الخصائص الذكورية الجسدية ، حيث يحتوي ديان 35 على هرمون البروجستيرون وهرمون الاستروجين ، ولذلك فإن يعمل كعقار لمنع الحمل ، فلا يجب تناوله مع عقاقير منع الحمل الهرمونية الأخرى .

أثناء تناول ديان 35 يمكن أيضًا أن تستفيدي من الخصائص التالية :

ينظم الدورة الشهرة وتصبح أقل كثافة ، وهذا يؤدي لتقليل احتمالات الإصابة بالأنيميا .

يقلل ألم الدورة الشهرية .

يقلل من الدهون في الجلد والشعر .

يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض الثديين العقديين وسرطان الرحم والمبيضين والتهاب الحوض وخراجات المبايض .

إذا كان لديك أسئلة حول سبب وصف هذا الدواء لك ، فاسألي الطبيب فربما يكون لديه سبب أخر .

الحساسية ضد ديان 35

لا تأخذي ديان 35 إذا كان لديك حساسية من خلات سيبروتيرون أو إيثينيل إستراديول .

قد تشمل أعراض الحساسية :

الصفير وصعوبة التنفس وضيق النفس .

تورم الوجه والخدين والشفتين واللسان وأجزاء أخرى من الجسم .

الطفح الجلدي والحكة .

موانع الاستعمال

لا تستخدم ديان 35 إذا كنت تعانين من :

الأوعية الدموية في الساقين .

انسداد الرئتين .

نوبات قلبية سابقة .

سكتة دماغية سابقة .

تجلط دموي في جزء من أجزاء الجسم .

زيادة خطر تجلط الدم بسبب التقدم في العمر .

أجريت فحص دم أظهر زيادة مستويات الحمض الأميني .

ارتفاع مخاطر الإصابة بجلطة دموية نتيجة مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم الشديد أو ارتفاع شديد أو انخفاض مستوى الدهون في الدم .

التهاب البنكرياس المرتبط بارتفاع المواد الدهنية في الدم .

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إذا كانت وظائف الكبد غير طبيعية .

وجود نزيف مهبلي غير مبرر .

تناول موانع حمل هرمونية أخرى .

إذا كنت حامل أو تعتقدي أنك حامل .

إذا كنت ترضعين .

التداخلات الدوائية

يجب أن تخبري الطبيب إذا كنت تتناولين أدوية أخرى ، بما فيها الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية .

قد يتداخل ديان 35 مع بعض الأدوية منها :

الأدوية المستخدمة لعلاج السل .

الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع .

الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية .

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) مثل boceprevir ، telaprevir .

الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات الفطرية مثل الكيتوكونازول .

المضادات الحيوية من فئة ماكروليد .

الأدوية العشبية التي تحتوي على نبتة سانت جون .

عصير الجريب فروت .

فبعض هذه الأدوية قد يؤثر على فاعلية ديان 35 ويقلل من نجاحه .

وبعض الأدوية يؤدي لتقليل مستويات ديان 35 في الدم ، ويجعله غير فعال في منع الحمل ، لذلك يجب مناقشة الطبيب بشأن استخدام وسائل منع حمل إضافية مثل الواقي الذكري أثناء تناول أيًا من هذه الأدوية ، وبعد إيقافها بفترة .

الجرعة اليومية من ديان 35

يجب تناول حبة واحدة مة ديان 35 يوميًا ، في نفس الموعد تقريبًا ، ويجب أن تؤخذ كل يوم .

يجب ابتلاع القرص كاملًا مع كوب من الماء .

لا يهم تناوله قبل الأكل أو بعده .

اتبع الأسهم والأيام المسجلة على شريط ديان 35 حتى لا تخطيء في اليوم .

تناول ديان 35 لأول مرة

إذا كنت تتناولين ديان 35 لمنع الحمل ، ولم تستخدمي أي موانع حمل هرمونية في الشهر السابق ، فابدأي في تناوله في اليوم الأول لنزول دم الحيض .

ويجب أيضًا أن تستخدمي احتياطات إضافية لمنع الحمل مثل الواقي الذكري ، في أول 14 يوم من تناول الأقراص .

ظهور نتائج ديان 35

إذا كنت تتناولين ديان 35 لعلاج مشاكل ظهور الأعراض الجسدية الذكورية ، فقد يستغرق حوالي 6 أشهر حتى تشعري بالتحسن ، وهذه المدة تعتمد على مدى سوء الحالة واستجابتك للعلاج .

وقد ينصحك الطبيب بإيقاف تناوله بعد 3 إلى 4 أشهر من اختفاء المشكلة .

إيقاف تناول ديان 35

ويمكن التوقف عن تناول ديان 35 في أي وقت ، ومن الممكن أن تتكرر المشكلة الأصلية بمجرد إيقاف الدواء ولكن لا تكرري الدواء بدون استشارة الطبيب .