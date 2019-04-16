5 أمراض خطيرة مرتبطة بسوء التغذية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سوء التغذية من العوامل التي تساعد على تقليل مناعة الجسم - صورة أرشيفية

يرتبط سوء التغذية في أذهان البعض بالمجاعات والبلدان الفقيرة، إلا أن حدوثه وارد نتيجة أسباب أخرى مختلفة، منها أمراض الجهاز الهضمي والأمراض النفسية التي تؤدي لفقدان الشهية، وغيرها من الأسباب التي تحرم الجسم من المواد الغذائية الأساسية.

ونصحت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، بالحرص على الغذاء الصحي المتوازن الذي يعتمد على أنواع مختلفة من الطعام، وليس على نوع واحد فقط، وأشارت إلى ضرورة أن تكون وجباتك اليومية فيها نسبة من البروتين، والفيتامينات والكربوهيدرات.

وأكدت المؤسسة أن سوء التغذية من العوامل التي تساعد على تقليل مناعة الجسم، ومن ثم زيادة فرص الإصابة بالسرطان، كما أن الممارسات اليومية الخاطئة والأطعمة الضارة التي نتناولها قد تسبب أيضا تلف الجهاز المناعي مع الوقت.

وتقول دكتورة منال شرف الدين، استشاري التغذية العلاجية، لـ"العين الإخبارية" إن هناك عدة أعراض جانبية وأمراض تنتج عن سوء التغذية وهي:



1. الكساح





ويحدث بشكل أساسي نتيجة نقص فيتامينات "د"، الكالسيوم، والبوتاسيوم في الجسم، ويؤدي النقص لتشوهات وهشاشة في العظام وزيادة احتمالات التعرض للكسور.

2. الأنيميا





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تحدث بسبب نقص الحديد، مما يؤدي لشحوب الشخص وشعوره بالتعب والإرهاق المستمر.

3. تضخم الغدة الدرقية





ويحدث بسبب نقص عنصر اليود وقصور عملها مما يعرض الجسم لمشاكل مختلفة.

4.التقزم





يؤدي افتقاد الجسم للعناصر الغذائية الأساسية لحدوث مشاكل في النمو عند الأطفال.

5.عدم التئام الجروح

افتقاد الجسم لقدرته الطبيعية على التئام الجروح والنزيف ويحدث ذلك بسبب نقص في فتيامين سي.

وتقول دكتورة منال شرف الدين إنه يمكن علاج سوء التغذية والأمراض الناتجة عنها بتعويض الجسم عن العناصر التي يفتقدها سواء عن طريق الأطعمة الغنية بهذه العناصر أو عن طريق المكملات الغذائية.



