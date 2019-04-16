أطباء يُوصون بعدم الاستحمام بالمياه الساخنة لأكثر مِن 5 دقائق

أوصى أطباء موسكو بعدم الاستحمام بالمياه الساخنة لأكثر من 5 دقائق، لأن ذلك قد يؤثر على الأوعية الدموية والقلب.

وقال رئيس الطبيب فاسيلي فرولوف إنه "لا ينصح بالاستحمام بالمياه الساخنة، التي تصل درجة حرارتها إلى 40 درجة مئوية، لأكثر من 5 دقائق، وفي 15 دقيقة في مياه تصل درجة حرارتها إلى 35 درجة مئوية".

ووفقا لأقواله، فإن الاستحمام لفترة طويلة يسرع عملية ترهل البشرة. كما أن الاستخدام المتكرر لإسفنجة الاستحمام يؤثر سلبا على الجلد، لأنه يسبب جروحا مجهرية، الأمر الذي قد يسبب جفاف الجلد وتطور الأمراض الجلدية.

وأشار إلى الحاجة إلى استخدام الإسفنجة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. ويكفي في باقي الأيام استخدام جل الاستحمام، منوها إلى ضرورة استخدام المواد الطبيعية للبشرة الجافة والدهنية.

وذكر أنه يجب ألا يستخدم الشخص السكراب للجسم كثيرا، والاكتفاء بمرة واحدة في الأسبوع.

وأكد فرولوف أن غسل الرأس كثيرا يلحق الضرر. ووفقا لأقواله فإن لم يكن الشعر دهنيا، فإنه يحتاج إلى الغسيل مرتين في الأسبوع، مشيرا إلى أن الغسيل اليومي للشعر يجفف البشرة ويسبب المشاكل.

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وشدد على ضرورة تجفيف البشرة جيدا بعد الاستحمام، وخاصة بين أصابع القدم للوقاية من الفطريات.

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