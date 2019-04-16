طريقة سهلة في دقائق لجعل طعم الرز ألذ أثناء طهوه

يعدّ الرز أحد المقادير الرئيسية في العديد من أطعمتنا، فهو رخيص السعر، كما أنه ليس خيارا غير صحي، ويمكنك طهيه في أي وقت بسرعة، لكن رغم أن الغالبية يطهونه بطريقة تقليدية، اعترف العديد أنهم لا يتمكنون حتى الآن من طهوه بالطريقة التي يجب أن يكون عليها.

وكشف طاه شهير عن خدعة سرية يمكنك عملها أثناء طهو الرز، حيث شارك الشيف الأسترالي مونتي كولودروفيك، تجربته عبر موقع "وات ذا إف فور دينر"، وقال إن المفتاح الرئيسي للحصول على أرز المنفوش هو غسيله قبل طهوه.

وأضاف: "حين يغسل الرز قبل الطهو ستحصل على نتيجة مدهشة، فالغسيل يزيل اللزوجة من على حبوب الرز، لأنها تمتص الماء، عند التخلص منها لن تتمكن حبوب الأرز من تخزين المياه على سطحها، وتشكيل هذه العجينة التي تظهر عند طهوه قبل غسله".

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