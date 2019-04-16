شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن المكشوفة من الجسم هتقولك أن العمر بيتقدم بيك..اليدين والعيون منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين علم الوراثة والهرمونات وسنوات من التعرض لأضرار الشمس، تبدأ مناطق معينة فى الجسم في تغيير لونها وملمسها في أقرب وقت، وتكون هذه المناطق غالبا هي المكشوفة والتى تتعرض لعوامل الهواء والشمس باستمرار.

وفقا لتقرير مجلة " Reader’s Digest" هذه الأماكن المعرضة لتقدم العمر سريعا:



اليدين والتضرر من الشمس

اليدين

ستكون يديك واحدة من أجزاء الجسم التي ستخبرك أن العمر تقدم بك، نتيجة التغييرات الهرمونية التي تؤدى إلى فقدان مرونة الجلد وحجمه خاصة على ظهر اليد.

هذه التغييرات تتسبب في ظهور جلد مجعد وتجعل الأوردة بارزة للغاية، كما تعمل الشمس على ظهور بقع تزيد من عوامل الشيخوخة، لذا ينصح الأطباء وضع واقى للشمس أو ارتداء قفازات لحجب أشعة الشمس.



العيون وعلامات تقدم العمر

العيون

يحيط بالعين جلد رقيق للغاية يشكل التجاعيد نتيجة عادات يومية متكررة مثل التحديق والابتسام والتعرض لأشعة الشمس، لذا احرص على ارتداء نظارات شمسية توفر حماية مزدوجة لمنع الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الحاجة إلى التحديق فى الموبايل أو شاشة التليفزيون .

Advertisements

الشفاه

تلعب أضرار أشعة الشمس دورًا فى تشكيل الخطوط حول شفتيك، لكن العادات التي تمس شفتيك أيضًا ، مثل الشرب من زجاجات المياه والتدخين قد تضر أيضا بها، لذا احرص على ترطيبها باستمرار لمنع أى ضرر بها.



الشفاه

الجبين

نظرًا للتعبيرات المتغيرة على الوجه، فمن المحتمل أن يكون الجبين من أوائل الأماكن التي تصيبها التجاعيد بصورة ملحوظة، تزيد المنتجات المحتوية على مادة الريتينول من الكولاجين لتقليل التجاعيد، بالإضافة إلى تقشير الجلد الميت لجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا ونعومة. .

العنق

بغض النظر عن مدى اهتمامك بحماية وجهك من التجاعيد، فقد تنسى وضع واقى الشمس على رقبتك، ولكن الرقبة أيضا من الأماكن المكشوفة التى تتعرض كل يوم لأضرار الشمس، لكن هذا الترطيب لا يمنع جميع علامات الشيخوخة، لذا يجب تقشير الجلد المتراكم والتخلص من الجلد التالف في الأماكن المكشوفة من الجسم باستمرار .



العنق

الصدر

خطوط العنق العميقة تترك المنطقة المكشوفة من الصدر مفتوحة مما يعرضها للتلف من الأشعة فوق البنفسجية، إذا كنت لا تريد التسبب فى ضرر جلد الصدر يوصى باستخدام واقى من الشمس لا تقل درجته عن 30 من عامل الحماية يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو ثاني أكسيد الزنك.