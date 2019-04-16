انت الان تتابع موضوع معلومات عن معجون ديبوردنت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

إن تنظيف الأسنان بشكل يومي باستخدام فرشاة الأسنان والمعجون أمر ضروري للحفاظ على نظافة الفم والأسنان ، ولكنه في الواقع لا يمنع تصبغ الأسنان أو تكون البقع عليها ، ولذلك يلجأ البعض للطبيب من أجل إجراء تبييض للأسنان باستخدام التقنيات الحديثة .

ولكن البعض أيضًا يستخدم معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد كاشطة لتفتيح لون الأسنان ، وهي مفيدة في إزالة تصبغات الأسنان ، ولكنها في الواقع ليست فعالة في إزالة الترسبات الكلسية من الأسنان ، ففي حالة وجود الترسبات يجب أن تلجأ أولًا لطبيب الأسنان لإزالتها .

دواعي استخدم معجون ديبوردنت

يمكن استخدام معجون ديبوردنت إذا فقدت لون أسنانك الطبيعي نتيجة لبعض العوامل منها ، تناول القهوة والنيكوتين والشاي أو بسبب التقدم في العمر وغيرها من الأسباب التي تجعل لون الأسنان يتغير ويتشكل الكثير من البقع عليها ، وأيضًا يمكن استخدام إذا تغير لون أسنانك نتيجة علاج جذورها أو إذا كنت تستخدم عقاقير طبية أو مصاب بأمراض تؤدي لتغير لون الأسنان .

دواعي الاستعمال :

تصبغ الأسنان وتغير لونها .

في حالة علاج جذر السن .

للأسنان التي تغير لونها على المدى الطويل بسبب المرض .

للأسنان المشوهة نتيجة تناول بعض العقاقير .

مكونات معجون ديبوردنت

يتكون معجون أسنان ديبوردنت بشكل أساسي من الخفاف وهو نوع من الصخور يعمل على كشط الأسنان وإزالة التصبغات منها .

وأيضًا يحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وهي المسئولة عن تبيض الأسنان .

والملح كمادة حافظة وأيضًا مادة الليمونين وهي المسئولة عن إعطاء المعجون طعم مقبول .

Advertisements

والجليسرين للترطيب و السيليكون لمنع تكون الرغوة في الفم .

عدد مرات استعمال معجون ديبوردنت

إذا داومت على استعمال معجون أسنان ديبردنت للتبييض مرة أو مرتين أسبوعيًا ، فمع مرور الوقت سوف تعود أسنانك للونها الأصلي ، ولكن لا تفرط في استخدامه حتى لا تؤدي طبقة المينا الموجودة في أسنانك مما يؤدي لتشوه الأسنان .

الآثار الجانبية لمعجون التبييض

إن معاجين تبييض الأسنان هي آمنة بشكل عام في الاستخدام ولا تسبب أي آثار جانبية ، ولكن يجب استخدامها بحذر ، حيث أن الاستخدام الزائد لهذا النوع من المعجون يمكن أن يخدش سطح مينا الأسنان ، ويجعلها تفقد لمعانها الطبيعي ، كما يجب أن نستخدم فرشاة أسنان ناعمة مع معجون التبييض حتى لا نسبب ضرر للأسنان .

كما أن طبقة المينا عندما تتآكل ، فإنها تؤدي لظهور الأسنان مشوهة ويمكن أن تؤدي أيضًا لتسوس الأسنان .

يمكن أن تؤذي معاجين التبييض طبقة العاج السفلية الموجودة بالأسنان وهذا يؤدي للشعور بالألم عن تناول المشروبات الساخنة أو الباردة .

احتياطات استخدام معجون ديبوردنت

يجب عليك أن تختار فرشاة الأسنان التي ستستخدمها مع معجون التبييض بعناية .

قبل شراء المعجون تأكد من أنك لا تعاني من الحساسية ضد أيًا من مكوناته .

إذا كنت تعاني من أي مشاكل في أسنانك مثل تسوس الأسنان أو التهاب اللثة أو تلف مينا الأسنان أو الجذور المكشوفة ، فيجب أن تعالج هذه المشاكل أولًا قبل استخدام معجون التبييض .

إذا كنت قد قمت بعمل جسور أو حشوات أو غيرها من إجراءات علاج وتقويم الأسنان ، فهذا يمكن أن يؤدي لتبييض غير متساو للأسنان .

إذا كنت تتناول أي أدوية بوصفة طبية ، فيجب أن تتأكد أولًا أن مكونات المعجون لن تتفاعل مع الدواء .

إذا كنت قد قمت بإجراء تبييض للأسنان عند طبيب الأسنان ، فإن استخدام معجون التبييض يعد وسيلة رائعة للحفاظ على بياض الأسنان ومنع تكون البقع مرة أخرى .