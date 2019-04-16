شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 10 من لاعبي «PUBG» بالهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الشرطة الهندية القبض على 10 طلاب جامعيين، وهم يلعبون ««PUBG على الهاتف المحمول.

وقبل أسبوع حظرت ولاية جوجارات، وهي ولاية غرب الهند، اللعبة بسبب مخاوف إدمانها من قبل الطلبة كونها عنيفة للغاية. وفي وقت لاحق تم إطلاق سراح الطلاب بكفالة.

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ويبدو أن الطلاب «غارقون للغاية» في اللعبة لدرجة أنهم لم يلاحظوا الشرطة وهي تقترب لإلقاء القبض عليهم، على حد قول أحد الشرطيين لوسائل الإعلام المحلية.

وحسب موقع «ذا فيرج»، فإن PUBG لاتزال قانونية في بقية أنحاء الهند، لكن ولاية جوجارات حددت اللعبة بعد أن شكا الآباء والمعلمون من أن اللعبة كانت عنيفة جدًا وصرفت الطلاب عن الدراسة.

وقد وصفها وزير محلي في جوجارات بأنها «شيطان في كل منزل»، وفقًا لصحيفة «تايمز أوف إنديا». وحتى مع استمرار اللاعبين في الاستمتاع بـ PUBG على الأجهزة المحمولة في أجزاء أخرى من الهند، ما زال المعلمون في أماكن أخرى من البلاد يشعرون بالقلق من إدمان اللعبة أكثر مما ينبغي.