طريقة إعداد وتحضير طاجن البامية بالفرن

القاهرة - لايف ستايل مقادير طاجن البامية بالفرن - البامية : كيلو

- اللحم الضاني : نصف كيلو (مقطع)

- طماطم : كيلو

- البصل : 1 حبة

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 6 فصوص (مهروس)

- الكزبرة : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الحار : شرحات طريقة تحضير طاجن البامية بالفرن 1. نضع القليل من السمن في إناء الطهي. 2. نضيف البصل المقطع إلى السمن والفلفل الحار والثوم المفروم حتى يتغير لونهم. 3. نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات ونستمر في التقليب. 4. نضيف عصير الطماطم إلى المكونات ونقلبهم جيداً. Advertisements 5. بعد أن تمتزج المكونات الموجودة في إناء الطهي معاً نضع اللحم المسلوق في الإناء. 6. نضيف البامية بعد إضافة اللحم المسلوق مباشرة. 7. نضيف المرقة ونترك الإناء قليلاً على النار. 8. نضع البامية واللحم والمكونات جميعاً في طاجن فرن ونغلفها بورق القصدير وندخلها إلى الفرن حتى تمام النضج. 9. بعد أن ينضج طاجن البامية باللحم نخرجه من الفرن ويقدم ساخناً. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد البامية باللحمة المصفاة من البهارات طريقة إعداد يخنة البامية ولحم الضأن الشهية

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