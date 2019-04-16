طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالليمون والزيتون

مقادير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون

- للتتبيلة :

الثوم : فصّان (مفروم فرمًا ناعمًا)

كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومة فرمًا ناعمًا)

بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)

الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الزعفران : 8 شعيرات

- للمرق :

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم فرمًا ناعمًا)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الكركم : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

الماء : 2 كوب

زيتون أخضر : نصف كوب (منزوع النوى)

الليمون : ربع حبة (حامض ومغسول، ومفروم مع قشره فرمًا ناعمًا)

كزبرة خضراء : نصف ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومةً فرمًا ناعمًا)

بقدونس : نصف ملعقة كبيرة (طازج، مفروم فرمًا ناعمًا)

- الدجاج : دجاجة (كاملة، مُنظَّفة / بوزن كيلو ونصف)

- سمن : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير طاجن الدجاج بالليمون الحامض والزيتون

1. لإعداد التتبيلة: تُخلط مكوِّنات التتبيلة معًا.

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2. تُطلى الدجاجة بالسمن، من الداخل وتحت الجلد، وتُدعك بخليط التتبيلة.

3. لإعداد المرق: يُصبُّ زيت الزيتون في الطاجن (القدر الفخار)، ويُقلَّب البصل فيه، على نار هادئة، مع الدجاجة، وذلك لخمس دقائق، فتُضاف التوابل (الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود). ويُصبُّ الماء.

4. يُغطَّى الطاجن؛ تُطهى المكوِّنات على نار هادئة، مع تقليب الدجاجة من حين لآخر، وذلك إلى أن تنضج. وعندئذ، تنقل الدجاجة (وحدها) إلى صينيَّة الفرن، حيث تُحمَّر.

5. يُضاف الزيتون وشرائح الليمون الحامض وفرم الكزبرة والبقدونس إلى المرق في الطاجن، ويستمرُّ الطهي إلى أن يتخثَّر المرق.

6. طريقة التقديم: تُقطَّع الدجاجة إلى أربع قطع، وتوزَّع هذه الأخيرة في طبق التقديم، وتُسقى بالمرق.

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