شكرا لقرائتكم خبر عن س وج : كل ما تريد معرفته عن اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرابات النوم هي أحد الأمراض المنتشرة حاليا حيث يواجه المصابين بها اضطرابات أثناء النوم تقل حدتها أو تشتد حسب حالة المريض، وعادة ما يكون ذلك بسبب الإجهاد أو السفر أو المرض أو أي تغير مؤقت في روتينك العادي، ولكن إذا كانت مشاكل النوم تحدث بشكل منتظم وتتداخل مع حياتك اليومية، فقد يعاني الشخص بالفعل من اضطرابات النوم .

تسبب اضطرابات النوم وفقا لتقرير موقع " helpguide" أكثر من مجرد النعاس أثناء النهار، يمكن أن يكون لها تأثير خطيرعلى الصحة العقلية والجسدية ، مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة، وزيادة الوزن، وأثر سلبي على طاقتك ومزاجك.



ما هو اضطراب النوم

س: ما هي اضطرابات النوم أو مشكلة النوم؟ ج : اضطراب النوم هو حالة تؤثر بشكل متكرر على قدرتك على الحصول على قسط كافٍ من النوم، على الرغم من أنه من الطبيعي أن تواجه بعض الأحيان صعوبات في النوم ، إلا أنه ليس من الطبيعي أن تواجه بانتظام مشكلات في النوم ليلاً أو الاستيقاظ نتيجة الشعور بالإرهاق أو الشعور بالنعاس أثناء النهار.

يمكن أن يؤدي تجاهل مشاكل واضطرابات النوم إلى الإضرار بصحتك البدنية وزيادة الوزن وحوادث السيارات وضعف الأداء الوظيفي ومشاكل الذاكرة.



اعراض اضطراب النوم

س : ما هى العلامات التى تدل على الإصابة باضطراب فى النوم

ج : كل شخص يعانى من مشاكل في النوم من حين لآخر، ولكن كيف يمكن معرفة ما إذا كانت صعوبتك بسيطة أو مزعجة أو علامة على اضطراب نوم أكثر خطورة أو حالة طبية كامنة؟

تشمل الأعراض والعلامات التى تتطلب التدقيق وتشير إلى اضطراب النوم ما يلى :

تشعر بالانزعاج أو بالنعاس خلال النهار

صعوبة البقاء مستيقظ عند الجلوس أو مشاهدة التلفزيون أو القراءة.

قد تغفو أو تشعر بالتعب الشديد أثناء القيادة.

وجود صعوبة في التركيز.

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تتفاعل ببطء مع الآخرين وفى العمل.

لديك مشكلة في السيطرة على عواطفك.

تشعر وكأنك يجب أن تأخذ قيلولة كل يوم تقريبا.

ترغب في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمقاومة شعور النوم.



اضطراب النوم

س : أنواع اضطرابات النوم الشائعة ؟

ج : تشمل اضطرابات النوم ما يلى :

الأرق : وهو عدم القدرة على النوم أو النوم جيدًا في الليل، يمكن أن يكون سببًا للإجهاد أو الحالة الصحية أو الأدوية التي تتناولها أو حتى كمية القهوة التي تشربها.

توقف التنفس أثناء النوم : هو اضطراب نوم شائع (يمكن علاجه) ويتوقف فيه التنفس مؤقتًا أثناء النوم ويوقظك كثيرًا، إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب نوم خطير قد يهدد حياتك.

متلازمة تململ الساقين : هي اضطراب في النوم يتسبب في رغبة لا تقاوم تقريبًا لتحريك ساقيك (أو ذراعيك) ليلًا.

حالة الخدار : وهو اضطراب النوم الذي ينطوي على النعاس المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه أثناء النهار، سببه وجود خلل في آلية المخ التي تتحكم في النوم والاستيقاظ.