شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 100 مريض بالحصبة خلال أسبوع فى أمريكا و100 ألف حالة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” الأمريكى اليوم عن إصابة 90 شخصًا آخر في الولايات المتحدة بمرض الحصبة خلال أسبوع واحد فقط، ومع التأكيد على إصابة 100 ألف حالة على مستوى العالم.

والآن ، كانت هناك 555 حالة من حالات المرض الذي تم استئصاله في عام 2019 ، وتمثل الزيادة الأخيرة أكبر زيادة في الحالات التي شوهدت في الفترة حتى الآن وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وهذا يعني أنه على الرغم من إعلان حالات الطوارئ في كل من نيويورك وواشنطن، فإن تفشي الحصبة مستمر في الانتشار في 25 ولاية أمريكية.

وينتشر مرض الحصبة شديد العدوى بين الأشخاص الذين لا يتلقون اللقاح أو يعيشون في ولايات تسمح بإعفاءات من اللقاحات.

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وتم تأكيد الحالات في: أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، ماريلاند، ماساتشوستس، ميشيجان، ميسوري، نيفادا، نيو هامبشاير، نيو جيرسي، نيويورك، أوريجون، تكساس، وواشنطن.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يتلقى الأطفال الجرعة الأولى بعمر 12 إلى 15 شهرًا والجرعة الثانية بعمر 4-6 سنوات.

اللقاح فعال حوالي 97% لكن أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح لديهم فرصة بنسبة 90% للإصابة بالحصبة إذا استنشقوا الفيروس، حسب مركز السيطرة على الأمراض.