شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر "العشرون" للرابطة العربية لجراحات السمنة برئاسة الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدًا الأربعاء في محافظة الإسكندرية، المؤتمر الـعشرون للرابطة العربية لجراحات السمنة، تحت عنوان " الجديد في جراحات السمنة" برئاسة الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكروالتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وبحضور كوكبة من أكبر أساتذة الجامعات وجراحي السمنة وخبراء من حول العالم.

تأثير جراحة السمنة على تليف الكبد

وقال الدكتور أحمد السبكي المؤتمر يناقش في هذه الدورة العديد من المحاور والموضوعات الهامة على رأسها التطورات الأخيرة التي حدثت في عالم جراحات السمنة والسكر، والابحاث العلمية التي نشرت في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف أن المؤتمر سيتطرق أيضا لمناقشة آلية إجراء عمليات السمنة ، وكيفية الوصول لنتيجة مثالية لضبط السكر، و كيفية القضاء على دهون الكبد وتليف الكبد الناتج عن السمنة المفرطة، خاصة بعدما ثبتت جراحات السمنة فاعليتها في علاج السكر والضغط والكوليسترول والنقرس وخشونة المفاصل إلي جانب السمنة.

واثبتت الدراسات الحديثة ان تلك الجراحات لها دور فعال في القضاء على دهون الكبد، ويمنع تليف الكبد الناتج عن السمنة المفرطة.

وأشار السبكي إلى أن المؤتمر في هذا العام، سيشارك فيه العديد من الخبراء في مجال السمنة حول العالم على رأسهم بروفيسور "كارل ميلر " رئيس الفيدرالية الدولية السابق، والبروفسيور"فرانسوا باتو"، وهو خبيرعالمي متخصص في علاج دهون الكبد وتليف الكبد الناتج عن السمنة، والعديد من الخبراء الاخرين مثل بروفيسور" ريموس" رئيس الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة، ومن أشهر الخبراء ايضا بروفيسور" فوبي" والذي له العديد من الكتب الثرية في مجال جراحة السمنة.

ورش عمل للأطباء حديثي الخبرة

وأوضح السبكي أن المؤتمر يقدم سنويًا مجموعة من البروتوكولات، تفيد العديد من الاطباء حديثي الخبرة، فضلا عن عقد ورش عمل وكورسات داخل المؤتمر لتدريبهم.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد طفرة علمية إيجابية من خلال تبادل الخبرات بين الأساتذة والعلماء من خارج مصر لمناقشة أبحاثهم وأوراقهم العلمية داخل هذا المؤتمر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ.د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والموقع الإلكتروني لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

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الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

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