معلومات عن مكونات ” ادول بي ام ” adol pm و النشرة الطبية

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أدول بي إم هو مسكن للألم يحتوي على الباراسيتامول كمكون نشط مما يجعله ملائم لتخفيف الآلام البسيطة إلى المتوسطة مثل الصداع وألم الدورة الشهرية .
التركيب
المكونات النشطة : دي فين هيدرامين HCl USP 25 مللجرام .
: باراسيتامول 500 مللجرام .
دواعي الاستعمال
أدول بي إم هو مسكن للألم وخافض للحرارة يستخدم لعلاج الحالات التالية :
الصداع .
أعراض البرد والأنفلونزا .
ألم الدورة الشهرية .
الحمى .
الألأم البسيطة الناجمة عن التهاب المفاصل .
الآم الأذن .
الغثيان .
القيء .
دوار الحركة .
لدغات الحشرات .
تفاعلات فرط الحساسية .
يعتبر المكون النشط في أدول ” دي فين هيدرامين” هو الجيل الأول من مضادات الهيستامين التي تمتلك مضادات الكولين والتي لها خصائص مهدئة للقيء والسعال ، وهي تستخدم لعلاج الحساسية بشكل أساسي .
الآثار الجانبية للدواء
قد يسبب تناول أدول بي إم حدوث دوار أو دوخة أو نعاس أو إمساك ، ولكن هذه الآثار تنتهي بعد فترة من تناول الدواء ، فإذا استمرت هذه الأعراض فاستشر الصيدلي أو الطبيب على الفور .
لمنع الألياف احرص على تناول الألياف الغذائية واشرب ما يكفي من الماء ، وقد تحتاج إلى ملين .
ولتقليل الدوار لا تنتقل من وضعية الاستلقاء إلى الجلوس مرة واحدة عند الاستيقاظ ، واحرص على الاستيقاظ ببطء .
بعض الآثار الجانبية للأدول نادرة للغاية ولكنها خطيرة .
الآثار الجانبية المحتملة :
احمرار الجلد .
ردود فعل تحسسية .
الشعور بالإعياء .
ضيق التنفس .
تورم الوجه .
الطفح الجلدي .
سمية الكبد .
تلف الكبد .
إذا لاحظت ظهور أيًا من الأثار الجانبية السابقة ، فعليك التوقف عن تناول الدواء وإبلاغ الطبيب .
تحذير
لا يجب تناول هذا المنتج بكمية أكبر من 4000 ملج خلال 24 ساعة ، وإلا فإنه قد يسبب تلف الكبد .
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات .
لا تعطي الأدوية الخاصة بك لأشخاص آخرين حتى لو كان لديهم نفس الحالة ، فهذا قد يؤدي لتناولهم جرعة زائدة من الدواء .
لا تتناول أدول في الحالات التالية :
إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على مركب دي فين هيدرامين النشط .
إذا كنت تعاني من اختلال الكبد .
إذا كنت تعاني من فرط الحساسية .
هل أدول آمن في الحمل والرضاعة ؟
يجب استشارة الطبيب قبل تناول أدول في فترة ، لعدم توافر معلومات كافية عن مدى أمان المكونات النشطة في أدول على السيدات في فترة الحمل والرضاعة .
هل أدول آمن أثناء القيادة
إذا تعرضت لبعض الآثار الجانبية من تناول أدول مثل الصداع أو ارتفاع ضغط الدم أو الدوار ، فإنه من غير الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة أثناء تناوله .
هل أدول يسبب الإدمان
معظم الأدوية لا تسبب الإدمان إذا تم تناولها بشكل معتدل .
تناول جرعة مفرطة من أدول
لا تستخدم جرعة أكثر مما يوصي به الطبيب أو الصيدلي وإلا قد تتعرض لآثار خطيرة ، وإذا كنت تشك أنك قد تناولت جرعة زائدة من أدول فعليك اللجوء لأقرب دار رعاية صحية للحصول على المساعدة الفورية .
الجرعة
للبالغين والأطفال أكبر من 12 عام : يؤخذ 30 مل من الدواء كل 4 إلى 6 ساعات حتى تختفي الأعراض .
لا تأخذ أكثر من 120 مل من الدواء في خلال 24 ساعة .
لا يستخدم هذا المنتج للأطفال أقل من 12 عام ، لأنه قد يسبب تلف الكبد .
المراجع:
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