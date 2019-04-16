انت الان تتابع موضوع معلومات عن مكونات ” ادول بي ام ” adol pm و النشرة الطبية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أدول بي إم هو مسكن للألم يحتوي على الباراسيتامول كمكون نشط مما يجعله ملائم لتخفيف الآلام البسيطة إلى المتوسطة مثل الصداع وألم الدورة الشهرية .

التركيب

المكونات النشطة : دي فين هيدرامين HCl USP 25 مللجرام .

: باراسيتامول 500 مللجرام .

دواعي الاستعمال

أدول بي إم هو مسكن للألم وخافض للحرارة يستخدم لعلاج الحالات التالية :

الصداع .

أعراض البرد والأنفلونزا .

ألم الدورة الشهرية .

الحمى .

الألأم البسيطة الناجمة عن التهاب المفاصل .

الآم الأذن .

الغثيان .

القيء .

دوار الحركة .

لدغات الحشرات .

تفاعلات فرط الحساسية .

يعتبر المكون النشط في أدول ” دي فين هيدرامين” هو الجيل الأول من مضادات الهيستامين التي تمتلك مضادات الكولين والتي لها خصائص مهدئة للقيء والسعال ، وهي تستخدم لعلاج الحساسية بشكل أساسي .

الآثار الجانبية للدواء

قد يسبب تناول أدول بي إم حدوث دوار أو دوخة أو نعاس أو إمساك ، ولكن هذه الآثار تنتهي بعد فترة من تناول الدواء ، فإذا استمرت هذه الأعراض فاستشر الصيدلي أو الطبيب على الفور .

لمنع الألياف احرص على تناول الألياف الغذائية واشرب ما يكفي من الماء ، وقد تحتاج إلى ملين .

ولتقليل الدوار لا تنتقل من وضعية الاستلقاء إلى الجلوس مرة واحدة عند الاستيقاظ ، واحرص على الاستيقاظ ببطء .

بعض الآثار الجانبية للأدول نادرة للغاية ولكنها خطيرة .

الآثار الجانبية المحتملة :

احمرار الجلد .

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ردود فعل تحسسية .

الشعور بالإعياء .

ضيق التنفس .

تورم الوجه .

الطفح الجلدي .

سمية الكبد .

تلف الكبد .

إذا لاحظت ظهور أيًا من الأثار الجانبية السابقة ، فعليك التوقف عن تناول الدواء وإبلاغ الطبيب .

تحذير

لا يجب تناول هذا المنتج بكمية أكبر من 4000 ملج خلال 24 ساعة ، وإلا فإنه قد يسبب تلف الكبد .

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات .

لا تعطي الأدوية الخاصة بك لأشخاص آخرين حتى لو كان لديهم نفس الحالة ، فهذا قد يؤدي لتناولهم جرعة زائدة من الدواء .

لا تتناول أدول في الحالات التالية :

إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على مركب دي فين هيدرامين النشط .

إذا كنت تعاني من اختلال الكبد .

إذا كنت تعاني من فرط الحساسية .

هل أدول آمن في الحمل والرضاعة ؟

يجب استشارة الطبيب قبل تناول أدول في فترة ، لعدم توافر معلومات كافية عن مدى أمان المكونات النشطة في أدول على السيدات في فترة الحمل والرضاعة .

هل أدول آمن أثناء القيادة

إذا تعرضت لبعض الآثار الجانبية من تناول أدول مثل الصداع أو ارتفاع ضغط الدم أو الدوار ، فإنه من غير الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة أثناء تناوله .

هل أدول يسبب الإدمان

معظم الأدوية لا تسبب الإدمان إذا تم تناولها بشكل معتدل .

تناول جرعة مفرطة من أدول

لا تستخدم جرعة أكثر مما يوصي به الطبيب أو الصيدلي وإلا قد تتعرض لآثار خطيرة ، وإذا كنت تشك أنك قد تناولت جرعة زائدة من أدول فعليك اللجوء لأقرب دار رعاية صحية للحصول على المساعدة الفورية .

الجرعة

للبالغين والأطفال أكبر من 12 عام : يؤخذ 30 مل من الدواء كل 4 إلى 6 ساعات حتى تختفي الأعراض .

لا تأخذ أكثر من 120 مل من الدواء في خلال 24 ساعة .

لا يستخدم هذا المنتج للأطفال أقل من 12 عام ، لأنه قد يسبب تلف الكبد .