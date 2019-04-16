إنفوجراف.. 10 فوائد لشرب المياه للحامل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المياه تنقل الفيتامينات والمعادن والهرمونات إلى الجنين
المياه تساعد الجسم على امتصاص المواد الغذائية الرئيسية، كما تنقل الفيتامينات والمعادن والهرمونات إلى الجنين عبر الدم؛ لذا على المرأة الحامل الإكثار من شرب المياه أثناء فترة الحمل.
ونصح الدكتور هشام الشاعر، أستاذ واستشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم في كلية الطب بجامعة القاهرة، الحوامل بالإكثار من شرب المياه؛ لما له من فوائد عديدة في حماية الجسم من الأمراض.
وقال الشاعر إن شرب المياه للحامل طوال اليوم وعلى فترات بمقدار 8 أكواب يحميها من الإمساك، خصوصا أنها أكثر عرضة للإصابة به، محذرا من شرب الماء على معدة فارغة؛ لأنه قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان حتى للأشخاص العاديين.
ويوضح الإنفوجراف التالي فوائد شرب المياه للمرأة الحامل خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل:
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