عقار جديد قادر على إطالة عمر المرضى وعلاج السرطان بشكل كامل

علماء روس يعرضون عقارا جديدا قادرا على إطالة عمر المرضى وعلاج السرطان بشكل كامل، حيث عرضت جامعة قازان الروسية في معرض جنيف الدولي للاختراعات عقارا قادرا على زيادة فعالية علاج مرض السرطان بعدة مرات ويدعى 2- KFU.

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ويمنع الاختراع الخلايا السرطانية من مقاومة أي علاج مضاد للأورام، وقد تم اختباره على الفئران والأرانب، حيث ساعد الدواء الملحق لنظام العلاج الكيميائي على إبطاء نمو الورم، وفي بعض الحالات ساعد في علاجه بالكامل.

وقال رئيس قسم الكيمياء الطبية في جامعة قازان، قنسطنطين بالاكين، نأمل أن يكون الدواء فعالا حتى في المراحل الأخيرة من المرض، وبذلك سيقدر العقار على إطالة عمر المرضى، ومن المقرر أن تجرى التجارب السريرية في عامي 2019 و2020 وفي حال النتائج الإيجابية فسيطرح الدواء للبيع بحلول عام 2024.

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وعقد معرض الدولي للاختراعات من 10 إلى 14 أبريل/نيسان، وشارك فيه 800 مخترع وعالم وطالب ومراكز بحوث من 40 دولة، وعرضت روسيا أكثر من 40 ابتكارا بما في ذلك ثلاثة ابتكارات من قبل طلاب مدارس من منطقة مورمانسك، نظارات تنظف نفسها ذاتيا وثلاجة تعمل على ثاني أكسيد الكربون والصابون الطائر.

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