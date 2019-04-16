وضع أول طفلة تم تخليقها بواسطة الأنابيب في المستشفى الثالث بجامعة بكين

بكين - لايف ستايل
وضعت تشنغ منغ تشو، أول طفلة تم تخليقها بواسطة الأنابيب في البر الرئيسي الصيني مولودها صباح اليوم الاثنين في المستشفى الثالث بجامعة بكين، حيث ذكرت تشاو يانغ يوي، الطبيبة التي أجرت عملية الولادة الجراحية، أن تشنغ وضعت مولودها صباح اليوم الاثنين بعملية قيصرية، حيث بلغ وزن المولود 3850 غراما، مؤكدة أن الطفل كان في وضع أفقي عندما كان في الرحم وهو وضع يتطلب إجراء عملية قيصرية.
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وأضافت: "لقد سارت العملية بشكل جيد إلى حد ما، والأم والطفل في حالة مستقرة"، مشيرة إلى أن الولادة الناجحة لطفل تشنغ تمثل علامة فارقة أخرى في تاريخ الإنجاب المساعد في الصين، وختمت بأن تكنولوجيا اختبار أطفال الأنابيب في الصين قد وصلت إلى مستويات رائدة في العالم.
يذكر أن تشنغ أول طفلة أنابيب صينية، كانت قد أبصرت النور على يد تشانغ لي تشو الطبيب البارز في أبحاث أطفال الأنابيب في 10 مارس 1988 وفي ذات المستشفى الذي وضعت فيه مولودها اليوم.
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