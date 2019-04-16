شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مطهرات اليد تحتاج إلى فرك أكثر من 15 ثانية لقتل البكتيريا الكامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الكثيرين على معقم اليدين لإبقاءها "خالية من الجراثيم" أثناء تناول الغداء أو أثناء التنقل، لكن معظم من يتعامل مع مطهرات اليد يتعاملون معها للحظة وفقط ويواصلون أعمالهم .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير دراسة جديدة إلى أن المواد الهلامية مثل مطهرات اليد تكون فعالة فقط إذا تم تطبيقها جيدًا لمدة 15 ثانية.

وعلى الرغم أن هذا قد لا يكون ضروريًا، إلا أن منظمة الصحة العالمية توصي بتطبيق معقم اليدين في عملية من ست خطوات ، 30 ثانية.

وتم إجراء البحث بواسطة مستشفى جامعة بازل بقيادة الدكتورة سارة تشودن سوتر من قسم الأمراض المعدية والنظافة الصحية في المستشفيات.

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وأوضحت "سارة" أن النظافة اليدوية هي الشيء الأكثر فاعلية الذي يمكن للعاملين في مجال الرعاية الصحية القيام به للحد من انتشار الأمراض المعدية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المطهر اليدوى هو "الطريق المفضل" نظرًا لكونه أسرع وأكثر فاعلية من الغسيل بالماء والصابون.

وسيتم تقديم النتائج بالكامل في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء المجهرية والأمراض المعدية في أمستردام.