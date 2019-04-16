علامات تسبق الصداع النصفي.. منها الحساسية للضوء وألم الرقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرف المبكر على الأعراض التى تسبق الصداع النصفي أمر أساسي للتصدي لأى هجوم كامل له، وبالتالى التخفيف من حدته. ويُعتقد أن الصداع النصفي به جزء وراثي جزئي على الأقل، وهو صداع عرضي يمكن أن يشتمل على ألم شديد بالخفقان، وفيما يلي يعرض تقرير موقع " Everyday Health" الأعراض التي يجب مراقبتها لمعرفة أن هناك نوبة من الصداع النصفي..

Advertisements الأعراض التى تسبق الصداع النصفي

1- الشعور بالنعاس نهارا الأعراض التى تسبق الصداع النصفي1- الشعور بالنعاس نهارا قد يؤدي تنشيط منطقة ما تحت المهاد في المخ دورًا في صعوبات النوم التي يواجهها بعض المرضى ، لذا فإن النعاس المفرط أثناء النهار مرتبطًا بتفاقم أعراض الصداع النصفي.

2- ألم الرقبة 2- ألم الرقبة آلام الرقبة من الأعراض الشائعة التى تسبق الصداع النصفي، بسبب النبضات العصبية التي تذهب وتأتى بين الجزء السفلي من جذع الدماغ والحبل الشوكي العلوي.

3- اضطراب المعدة 3- اضطراب المعدة المرضى الذين يعانون من الغثيان ومتلازمة القولون العصبى أكثر عرضه للإصابة بالصداع النصفى ، فقد تكشف فحوصات الدماغ عن وجود نشاط فى قاعدة الدماغ التى تسبب الأحاسيس المضطربة بالمعدة. 4- الحساسية للضوء

4- الحساسية للضوء في حين أن حساسية الضوء يمكن أن تشير إلى مشاكل أخرى في العين، إلا أنها أيضًا من أعراض الصداع النصفي بسبب تنشيط القشرة القذالية، وهي المنطقة الموجودة في الجزء الخلفى من الدماغ التى تعالج الرؤية.

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