شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..اختراع قلب ثلاثي الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اختراع طبي كبير" حيث قام فريق من العلماء بإنشاء أول قلب مطبوع ثلاثي الأبعاد باستخدام الأنسجة البشرية وعينات من الدم، ويتساوي حجم القلب مع فاكهة الكريز، ولا يمكنه ضخ الدم، ولكن لا يزال الخبراء يصفونه بأنه "إنجاز طبي كبير"، جاء ذلك خلال التقرير المنشور عبر موقع " metro"



اخراع قلب ثلاثي الابعاد

قال الباحثون أنه تم صنعه من خلايا بشرية، و"تمكن الناس من طباعة ثلاثية الأبعاد لبنية القلب في الماضي، ولكن ليس مع الخلايا أو الأوعية الدموية" ، أوضح الباحثين إن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أي شخص في أي مكان بتصميم وطباعة قلب كامل مليء بالخلايا والأوعية الدموية والبطينين والغرف.

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قلب ثلاثي الابعاد

هذا القلب المطبوع ثلاثي الأبعاد المصنوع من الأنسجة البشرية، يكاد يكون بحجم قلب الأرنب، وينكمش لكنه لا يستطيع المرور بحركة الضخ الكاملة، واستخدم فريق البحث خلايا مضروبة في عينة من الأنسجة الدهنية البشرية لتكوين القلب، من الناحية النظرية يمكن استخدام هذا الاختراع لطباعة قلوب بشرية كاملة الحجم يمكن استخدامها في عمليات الزرع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى طابعة عالية الدقة لطباعة أصغر الأوعية الدموية.

وأوضح الباحثون أنه "ربما خلال 10 سنوات سيكون هناك طابعات للأعضاء في أفضل المستشفيات حول العالم، وسيتم عمل هذا الإجراء بشكل روتيني"، وإن المرحلة التالية هي ضخ القلب مثل العضو الحي ويشير إلى أن العلماء ربما يرغبون في البدء بأعضاء أقل حيوية مثل الطحال أو الزائدة الدودية أو الكلى وكلها يمكن إزالتها دون قتل المريض.