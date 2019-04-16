مقترحات لمشاركة طفلك التكنولوجيا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 01:32 مساءً - كثير من الإباء والأمهات يحاولون إبعاد أطفالهم عن التكنلوجيا ولفت انتباههم لنشاطات أخرى، ولكن لا نستطيع تجاهل أن المجتمع الذي نحيا به بات منغمر بالكثير من الأجهزة الإلكترونية وإبعاد الطفل عنها أحيانا قد يأتي بنتائج سلبية فهو سيشعر بانه متخلف عن أقرانه ولا يواكب ما يحدث وقد يتعرض لبعض السخرية وأيضا سيرفض التواصل مع الأهل لأنه سيشعر بأنهم يحاولون حرمانه مما يرغب ويبعدونه عن مواكبة أبناء جيله.

لذا من الذكاء أن يحاول الأهل مشاركة أطفالهم هذا العالم ومن بعدها الموازنة. وهنالك طرق كثيرة تمكن الأهل من مشاركة أطفالهم هذا العالم التكنلوجي وتعزيز الأواصر بينهم باتباع المقترحات التالية:



1. المشاركة في العاب الفيديو: قد تكون مسلية للجميع، دعي طفلك يشرح لك كيفية اللعب وشاركيه وستفاجئين من كمية المتعة والتسلية التي ستحيط بكم.

2. الكتاب الإلكتروني: قد لا يحب طفلك قراءة الكتب ولكن قد يتشجع على القراءة من طريق الكتاب الإلكتروني بما انه يحب الأجهزة الإلكترونية. دعيه يختار ما يحب وقومي بتحميله على الجهاز.

3. الأفلام والصور: هنالك الكثير من التطبيقات التي تمكن من ترتيب الصور والفيديوهات وعمل إخراج لها عن طريق إضافة الموسيقى والتوزيع، لذا اقضي وقتا مع طفلك بإخراج فيلما يوثق أحداثكم العائلية السعيدة.

4. اليوتيوب: كثير من الأطفال يتابعون بعض قنوات اليوتيوب التي تستهويهم، لذا اكتشفي مع طفلك قناة يحبها وتابعيها معه.

5.التواصل: هنالك أطفال يفضلون التواصل عن طريق إرسال المسجات فهم يعبّرون بشكل أوضح عن طريق الكتابة وقد يشعرون بالارتياح اكثر فالخجل أحيانا يمنعهم من التحدث وجها لوجه، تقبّلي هذا وتواصلي مع طفلك بمناقشة بعض أفكاره والرد على طلباته عن طريق أرساله للمسجات ولا ترفضي هذه الطريقة.