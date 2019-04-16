ما الكمية التي يحتاجها طفلك من الحليب يومياً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 أبريل 2019 01:32 مساءً - المرحلة العمرية ما بين (5 إلى 10) سنوات يكون طفلك في أمس الحاجة لشرب الحليب وتناول منتوجات الألبان لتمده بفيتامين د والكالسيوم المهمين في بناء عظامه ونموه، إصافة لبرنامجه الغذائي المتنوع للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لينمو بصحة وعافية، خاصة وأن الحليب يحتوي على فيتامين "د" الذي يصعب الحصول عليه إلا من خلال بعض الأطعمة القليلة، ونقص هذا الفيتامين قد يسبب الكساح لدى الأطفال ومشاكل أخرى.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتوضح لنا ما هي الكمية الموصى بها من الحليب والتي يحتاجها الأطفال يومياً من عمر خمس إلى عشر سنوات.

• يحتاج الطفل إلى (كوبين) من الحليب يومياً، الأول في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة لإمداد بالطاقة والثاني كوجبة خفيفة قبل النوم ليساعده على الاسترخاء والنوم بهدوء.

• وإذا كان طفلك لا يتقبل طعم الحليب يمكن أن يخلط مع نوع الفاكهة المفضل لديه مثل الحليب والفراولة أو الحليب والموز.

• إذا كان طفلك يعاني من حساسية الحليب فيمكن استبداله بحليب اللوز أو حليب الأرز الخالي من اللكتوز.

• وإذا كان طفلك يعاني من بداية في السمنة وارتفاع الوزن ينصح بتناول الحليب القليل الدسم المدعم بدل من كامل الدسم، وبذلك لن يكون هناك أي ضرر على صحته من بعد عمر الثلاث سنوات.

• أما الطفل شديد النحافة والطفل الطبيعي فينصح بتناوله الحليب الكامل الدسم.