انت الان تتابع موضوع فوائد ماء الارز للشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعد ماء الأرز من أفضل الأشياء التي يتم استعمالها للحصول على شعر صحي وجميل وهذا حيث أنه يتم استعماله قديماً في اليابان وجميع النساء يستعملون ماء الأرز للحصول على شعر طويل وجميل وانسيابي.

وهذا حيث أن ماء الأرز يسمى إينوزيتول وهو من المكونات الأساسية التي تساعد في إصلاح الشعر التالف من الداخل والخارج ويقي الشعر من التلف وهذا حيث أن مياه الأرز تكون عبارة عن سائل يكون لونه أبيض حليبي، وهذا بسبب وجود بداخله النشا المفيد للشخص الذي يتكون من المعادن والفيتامينات والذي يعمل على تقوية الدورة الدموية في فروة الرأس ويتم من خلالها بناء جميع الخلايا الجديدة في الشعر.

فوائد ماء الأرز للشعر

– يساعد في تعزيز نمو الشعر حيث أن مياه الأرز تساعد في علاج تساقط الشعر وهذا حيث أنه مياة الأرز تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية وهي التي تعمل دائماً على تجديد جميع خلايا الشعر وهذا يعمل على زيادة نموه، وأيضاً هو الذي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والتي منها B, c, E وهي التي تساعد في سرعة وزيادة نمو الشعر.

– يحتوي ماء الأرز على مادة إينوزيتول وهي كربوهيدرات تساعد في تقوية مرونة الشعر.

– يساعد في التقليل من تقصف الشعر والقضاء عليه وهذا حيث أنها تحتوي على العديد من البروتينات وهي التي تساعد على التخلص تماماً من جميع الانقسامات التي توجد في الشعر، وهذا حيث أن انقسامات الشعر هي التي تحدث بسبب تعرض الشعر إلى التلوث الخارجي، وهذا ما يساعد الشعر دائماً على فقدان الصحة الخاصة به ويتم العمل دائماً من خلال الأحماض الأمينية وهي التي تتوفر في ماء الأرز وهي تساعد في علاج جميع أضرار الشعر وإصلاحه دائماً.

– يتم استعماله في تحسين نسيج الشعر وهذا يكون عند غسل الشعر بالشامبو ومن الأفضل أن يتم غسل الشعر بماء الأرز وهذا بدلاً من استعمال البلسم وهو الذي يساعد بشكل كبير في تحسن الشعر وزيادة كثافته وهذا للحصول على شعر صحي وجميل وطويل وكثيف وهي من الأشياء التي تميزه.

– يساعد في حماية الشعر من جميع الاضرار وهذا حيث أن ماء الأرز تعمل على التقليل من الاحتكاك السطحي وهي التي تساعد في تحسين مرونة الشعر والكربوهيدرات التي توجد في الأرز وهي التي تسمى بالاينوزيتول تعمل على معالجة الشعر التالف وتساعد في حمايته بشكل كامل وهذه المادة هي التي تبقى في الشعر وهذا حتى بعد إزالة ماء الأرز لأنها تساعد في حماية الشعر من التلف.

– تعمل على تقوية جذور الشعر حيث أن مياه الأرز تحتوي على الكثير من الأحماض الأمينية التي تفيد الشعر وهي التي تساعد أيضاً على تقوية جميع جذور الشعر وهي التي تزيد من لمعانه ونعومته وحيويته.

– يعالج قشرة الرأس وهي من المشاكل التي تحرج جميع الأشخاص وتسبب الحكة الشديدة في الرأس ومياه الأرض تساعد في التخلص من المشاكل الخاصة بالقشرة والوقايه الدائمة منها وهذا عند المداومة والاستمرار على استعماله.

– يساعد في جعل الشعر ناعم وحريري ولامع وهذا ما تساعد في عمله ماء الأرز وهو بجانب هذا يساعد في جعل الشعر صحي.

– القمل من المشاكل المزعجة جداً لذلك فإن ماء الأرز تساعد في التخلص من القمل لأنها تحتوي على نشاء وهي التي تقضي على القمل وتساعد في التخلص منه بشكل سهل وسريع.

Advertisements

– يساعد مياه الأرز في علاج الشعر المجعد ويعمل على فرده دائماً لأنه من أهم الأشياء المميزة التي تساعد في فرد الشعر.

– يستخدم في التخلص من العديد من الأمراض الجلدية والتي منها الثعلبة التي تعتبر من أكثر الأمراض الجلدية المزعجة التي توجد في الشعر.

– أيضاً يتم استعماله في علاج تقصف الشعر لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المميزة التي تساعد في إصلاح التلف الذي يوجد في الشعر بشكل كامل، والنشا من الأشياء المميزة التي تساعد في نظافة الشعر دائماً وعلاج العديد من الأمراض التي توجد في الشعر.

فوائد ماء الأرز لعلاج داء الثعلبة في الشعر

يعد داء الثعلبة من الأمراض الجلدية التي تهاجم العديد من الأشخاص وهي التي تحدث للعديد من النساء والرجال والكبار أو الصغار لذلك لابد من معالجتها طوال الوقت، ومن الممكن معالجتها من خلال العديد من الوصفات المنزلية المجربة، والتي منها شامبو طبيعي باستعمال ماء الارز وبذور السمسم وطريقة استعماله هي عبارة عن:

المكونات

من 40 إلى 100 جرام من بذور السمسم الطازج.

من 2.5 إلى 3 لتر من ماء الأرز.

طريقة التحضير

– قومي بغلي بذور السمسم وهذا يكون داخل ماء الأرز.

– عليكي أن تستعمليه بعد أن يصبح الشامبو طبيعي جاهزاً وهذا للاستعمال الدائم على الثعلبة.

– قومي باستعماله وهو محلول دافئاً.

– وبعد هذا عليكي أن تقومي بتجفيف الشعر جيداً ثم يتم شطفه بالماء النظيف.