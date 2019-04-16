إنفوجراف.. الشوكولاتة تقاوم السرطان وتخفف الإجهاد والسعال

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق يقاوم أعراض الإجهاد
تمتلك الشوكولاتة قدرات علاجية هائلة، بالإضافة إلى قدراتها في تغيير حالتك النفسية للأفضل، ويقول علماء في جامعة نيويورك إن ما تتمتع به الشوكولاتة من مضادات الأكسدة "الفلافانول" تعمل على تعزيز الوظيفة المعرفية لخلايا المخ خلال ساعات. .
وتنصح الدكتورة سمر محمود، خبيرة التغذية العلاجية في مصر، بتناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق لتخفيف حدة أعراض الإجهاد، لما تحتوي عليه من مواد وفيتامينات تساعد على الهدوء والاسترخاء.
وتوضح محمود أن الفوائد الصحية للشوكولاتة تأتي من حبوب الكاكاو، مشيرة إلى أن تلك الحبوب تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي التي تشعر الإنسان بالراحة والاسترخاء وأحيانا السعادة بعد تناول الشوكولاتة.
ويعرض الإنفوجراف التالي الفوائد الصحية للشوكولاتة:
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