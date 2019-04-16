شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون إلى جين يقلل من تورم المخ بعد السكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن جين (TRIM9) يمكن أن يسهل عملية شفاء المخ في أعقاب التعرض للسكتة الدماغية، حيث يمكن للجين تقليل الضرر الناجم عن ارتجاج والتهاب المخ.

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وذكرت الدراسة، التي أجريت في جامعة نيويورك ونشرت في مجلة (تقارير الخلية)- أن الجين الرئيسي (TRIM9) متورط في ضغط الالتهاب في الدماغ، مشيرة إلى أنه عندما يصاب شخص بسكتة دماغية يستجيب الدماغ بإلتهاب مما يؤدي إلى توسيع منطقة الإصابة ويؤدى إلى مزيد من الإعاقة، موضحة أن هذا الجين يتواجد بوفرة في أدمغة الشباب، ويتراجع مستواه مع التقدم في العمر.

وفي نموذج مختبر للسكتة الدماغية، وجد الباحثون أن العقول الأقدم ذات مستويات منخفضة من بروتين (TRIM9) المنخفضة أو العقول المهندسة وراثيا التي تفتقد جين (TRIM9) تمامًا كانت عرضة للتورم الشديد بعد السكتة الدماغية، ولكن عندما استخدم العلماء فيروسًا غير ضار لنقل جرعة من الجين مباشرة إلى أدمغة تعاني من نقص (TRIM9) انخفض التورم بشكل كبير وتقدمت عملية الشفاء.

وقال جاي يونج الأستاذ المشرف على الدراسة «من غير المرجح أن يصبح العلاج الجيني الذي توفره الفيروسات هو العلاج الأمثل للسكتات الدماغية أو إصابات الرأس أو إلتهاب الدماغ، إنه بطيء للغاية وأفضل طريقة لعلاج السكتة الدماغية هي في غضون 30 دقيقة الأولى إلى ساعة واحدة».