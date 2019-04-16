التغيرات التي تحدث لجسمك فى الأسبوع التاسع من الحمل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هذا الأسبوع من الحمل مهم للغاية، وهذا يعني أنك قد دخلت إلى الشهر الثالث من الثلث الأول من الحمل، وقريبا سوف تتخطين مشاكل وأعراض الحمل وسيبدأ بطنك بالبروز وبالطبع ستبدئين بالشعور بركلات طفلك.

التغيرات التي تحدث لجسمك هذا الأسبوع:

- الرحم الذي يحتوي طفلك بداخله ينتفخ قليلا على الرغم من أنه لا يعطي أي علامة على حملك، وإذا كنت ممن يودون إبقاء حملهن سرا حتى نهاية الثلث الأول سيكون عليك ارتداء فساتين الحمل لإخفاء ذلك البطن الصغير.

- الهرمونات في أقصى درجاتها وكذلك أعراض الحمل الصباحية والغثيان والإرهاق وستبدأ الحساسية للشم في الزيادة بحيث قد تصل إلى كراهية رائحة زوجك.

- في هذا الأسبوع يبدأ عرض مهم في الظهور ألا وهو زيادة الوزن، هذه الزيادة في الوزن تكون بسبب احتباس الماء في الجسم بسبب وزن طفلك. في هذا الأسبوع سوف يزيد وزن الطفل بوتيرة بطيئة وثابتة، وسيبدأ جسمك في مساعدتك على مواجهة التحديات ولكن على الجانب الآخر ستشعرين بالخمول والإرهاق على مدار اليوم.

- مع نمو المشيمة هذا الأسبوع سوف تزيد مستويات الهرمونات وكذلك التمثيل الغذائي، وسوف يؤدي هذا إلى انخفاض سكر الدم والضغط بشكل طفيف، وعادة ما يكون التعب والإرهاق في هذه المرحلة بسبب هذه التغيرات.

- سوف تشعرين بتقلبات مزاجية مزعجة قد تؤدي بك إلى تناول المزيد من الطعام أو تجعلك تبكين بدون سبب أو تشعرين باللامبالاة، هذا الأمر يمثل تحدياً لأحبائك حيث يكون عليهم التعامل مع هذه التقلبات المزاجية المزعجة.

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نصائحنا لك هذا الأسبوع:

- العديد من النساء يكشفن خبر حملهن هذا الأسبوع، هذه الخطوة حرية شخصية بالطبع ولكن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء الثلث الأول من الحمل حيث تقل فرص الإجهاض مع نهاية هذه الفترة.

إذا كنت تعملين بوظيفة مجهدة وتتطلب العمل الشاق الذي يضغط عليك جسديا سيكون عليك التخفيف من حدة العمل ومستوى الإجهاد على الأقل من أجل طفلك.

- التزمي بالنظام وتخلي عن عاداتك السيئة كالتدخين لأجل سلامتك وسلامة طفلك، وتوقفي عن تناول المشروبا الغازية والكافيين حيث إن تناولها بكميات كبيرة يؤثر على التخدير أثناء الولادة.

- تناولي وجبات الطعام في أوقات محددة وبكميات معتدلة، لا ينصح بالإفراط في تناول الطعام أثناء الحمل حيث يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة الوزن بصورة كبيرة بحيث يكون من الصعب التعامل معها في مراحل الحمل المتقدمة.

- تأكدي من تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن والمغذيات من مصادر طبيعية بالإضافة إلى أدويتك اليومية، أضيفي أيضا الفاكهة والخضروات الطازجة.

- امنحي نفسك الراحة الكافية والنوم لمحاربة الإرهاق الذي يسببه الحمل.