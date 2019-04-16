شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات للتسمم.. لا تستهن بها إذا ظهرت على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية إلى أن ما يقرب من 48 مليون شخص يصابون بالتسمم الغذائي كل عام، ولتجنب حدوث التسمم يجب توسيع الدراية بأعراض التسمم الغذائى الأكثر شيوعًا.





زيادة التعرق

زيادة كمية العرق إحدى علامات الإنذار المبكر للتسمم الغذائي، ودلالة على أن الأمور على وشك أن تزداد سوءًا، لذا اذا حدثت حمى مع زيادة كمية العرق تذكر جيدا آخر وجبة تناولتها.



زيادة الغازات زيادة الغازات تقلصات المعدة وانتفاخ البطن هي علامات جيدة على أن معدتك تتعامل مع خلل فى الطعام ، إذا تضاعفت آلام البطن وتراوحت من أجل الذهاب إلى المرحاض ، فهي علامة دقيقة على أن البكتيريا السيئة تعمل في أمعائك.





القئ و غثيان

في حين أن الغثيان والقيء هما من العلامات المميزة للتسمم الغذائي ، فإن مدى ظهور الأعراض ستعتمد على نوع سلالة البكتيريا التي تسبب لك المرض.

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على سبيل المثال ، هناك الليستيريا التي توجد عادة في اللحوم المشوية والحمص والحليب الخام والجبن الطري ، يمكن أن تسبب الأعراض في أي مكان من ثلاثة إلى 70 يومًا بعد الاصابة بها ، في حين أن السالمونيلا - وأهمها تلويث البيض واللحوم (وخاصة الدواجن) والفواكه النيئة و يمكن أن تتسبب في ظهور الأعراض خلال 12 إلى 72 ساعة.





الإسهال

الإسهال هو أحد العلامات الأكثر وضوحا للتسمم الغذائي، ويمكن أن ينتشر عن طريق طعام ملوث قد تناوله الشخص مما قد يسبب الإسهال المائي ، وهو أكثر شيوعًا عند البالغين.

يمكن أن تسبب الإشريكية القولونية (المعروفة بتلويث لحوم البقر والخضار النيئة) الإسهال الدموي الذى يستدعى رعاية طبسى خاصة اذا استمرت أعراضه وقتا أطول.

الجفاف

إحدى علامات التسمم الغذائى جفاف الجسم ، لذا إذا شعرت بالجفاف اشرب الكثير من الماء أو المحاليل المدعمة بالكهرباء مع تجنب المشروبات السكرية والكحولية لأنها تزيد الجفاف، حيث يمكنك تناول قطع صغيرة من أطعمة مثل الموز أو الأرز الأبيض أو الخبز المحمص.