شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية الكندية: سكري الحمل يرفع خطر الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال والشباب من الأمهات المصابات بسكري الحمل لخطر الإصابة بمرض السكري ، وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية ( CMAJ ).

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يعد الاكتشاف المبكر لمرض السكري أمرًا مهمًا عند الأطفال والشباب ، حيث يتم تشخيص كثير منهم بالمرض.

وقال الدكتور "كابيري داسغوبتا" ، عالم بمعهد البحوث التابع للمركز الصحي بجامعة ماكجيل: "على الرغم من أن داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني لدى الوالدين يشكلان عاملين محتملين لخطر الإصابة بداء السكري ، إلا أننا نظهر أن داء السكري الحملي قد يكون مؤشراً لخطر الإصابة بداء السكري لدى الأطفال".



الحمل

Advertisements

وقارنت الدراسة التي شملت 73 ألف من الأمهات المصابات بسكري الحمل وغير المصابات، ووجد الباحثون أنه 5 أطفال من كل 10 آلاف ولادة كانوا يعانون من مرض السكري لأمهات مصابات بسكري الحم.

وكان الطفل أو المراهق الذي كانت والدته مصابة بداء سكري الحمل أكثر عرضة مرتين للإصابة بمرض السكري قبل سن 22 عامًا.

وأضاف الباحثون أن هذا الارتباط بين مرض السكري عند الأطفال وسكري الحمل عن الأمهات لديه القدرة على تحفيز الأطباء وأولياء الأمور على التفكير في إمكانية الإصابة بمرض السكري إذا كان نسل الأم المصابة بمرض السكري الحملي يصابون بعلامات وأعراض مثل التبول المتكرر ، العطش غير الطبيعي ، وفقدان الوزن أو التعب".