انت الان تتابع موضوع بحث عن الجهاز الاخراجي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يحتوي الجسم البشر على العديد من الأجهزة المختلفة والتي من بينها جهاز الإخراج وهو الجهاز الحيوي في الجسم المنوط به التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وتخرج تلك السموم على هيئة العرق كما يحدث في الجلد والبول والبراز، وعلى الرغم من أن تلك السموم تنتج عن احتراق الغذاء في الجسم إلا تواجدها في الجسم لفترة من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية، خاصة عندما يتعرض الجهاز الإخراجي إلى الخلل أو بعض الأمراض.

معلومات عن الجهاز الإخراجي

يعد الجهاز الإخراجي مجموعة من الأعضاء والتي تعمل على تخليص الجسم من الفضلات والسموم التي تتراكم بداخله والتي تنتج من احتراق الطعام والخلايا في الجسم البشري، كما أن خلايا الجسم تحصل على المزيد من الطاقة من خلال الغذاء الذي يتم امتصاصه في ظل وجود غاز الأكسجين في الجسم والذي يعمل على حرق الطعام ومن ثم الحصول على الفوائد الخاصة به وينتج عن احتراق الغذاء العديد من الأشياء الهامة والتي تفيد الجسم من بينها ما يلي.

1- غاز ثاني أكسيد الكربون.

2- بخار الماء.

3- الفضلات النيتروجينية والتي تنتج من تكسير البروتينات في الجسم.

4- ومن الممكن أن تنتج بعض الأملاح الزائدة في الجسم.

المواد الإخراجية في الجسم

وهي تلك المواد التي تنتج عن احتراق الغذاء الذي يتم امتصاصه في خلايا الجسم البشري، ووجود تلك المواد داخل الجسم تتسبب له في الكثير من الأمراض وعلى الرغم من أن البراز ينتج عن احتراق الطعام ويخرج من جهاز الإخراج في الجسم إلا أنه لا يعد من المواد الإخراجية حيث ينتج البراز عن بقايا الأطعمة ولم يتم هضمه أو ينتج عن احتراق الغذاء.

الجهاز البولي ومكوناته

كما يعد الجهاز البولي من أجهزة الإخراج في الجسم البشري وهو ذلك الجهاز المسؤول عن التخلص من المواد النيتروجينية التي توجد في الجسم، كما يعمل ذلك الجهاز على تنقية الدم أيضا من البولينا وأيضا الأملاح الزائدة في الجسم وأيضا يخلص الجسم من حمض البوليك ويتكون الجهاز البولي من عدة أجزاء هامة وهي على النحو التالي.

الكليتين

يعد الكليتين هم الأشياء الرئيسية التي توجد في الجهاز البولي وفي حالة تعرض الكليتين إلى التلف من الممكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص ويتطلب الأمر زرع كلى للشخص المصاب على الفور، حيث يؤدي تلف الكليتين إلى عدم القيام بالمهام الرئيسية الخاصة بهم ومن ثم تراكم كمية من النيتروجين في الدم وتعرض الشخص إلى التسمم، وعن المعلومات الخاصة بالكليتين فهي على النحو التالي.

1- يوجد الكليتين على جانبي العمود الفقري في الجسم البشري.

Advertisements

2- أن الوظيفة الرئيسية لتلك الأعضاء في الجسم هو ترشيح المواد النيتروجينية في الدم.

3- كما أن كل كلية من الكلى تحتوي على مليون أنبوب من أجل ترشيح البول في الجسم ومن ثم التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

الحالبين

1- وهم عبارة عن أنبوبة رفيعة متصلة بالكلية والتي يمر بها البول.

2- الوظيفية الرئيسية للحالب هو نقل البول من الكلية إلى المثانة.

المثانة البولية

أن الوظيفية الرئيسية للمثانة هو الاحتفاظ بكمية البول في الجسم حتى يتم التخلص منها بالطرق الطبيعية المتعارف عليها، بمجرد أن تمتلئ المثانة سوف يشعر الرجل والمرأة على حد سواء برغبة شديدة في تفريغها، ويحتوي البول على كمية كبيرة من السموم التي تم التخلص منها من الجسم ويحتوي على 98% من الماء، وقد نجد أن الإنسان يقدم على التبول أكثر من مرة خلال الليل في فصل الشتاء حيث أن الكثير من الأملاح الزائدة والماء الذي يوجد في الجسم يخرج من خلال العرق في فترة الصيف.

ويعد الجلد من الأعضاء الهامة في جهاز الإخراج فهو يحتوي على غدة عرقية تعمل على استخلاص الأملاح الزائدة التي توجد في الجسم، كما لاحظ الأشخاص على أن العرق له مذاق مالح نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأملاح.

خطوات هامة للمحافظة على الجهاز الإخراجي

إذا أردت المحافظة على الجهاز الإخراجي كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

1- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

2- تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم.

3- تناول كميات قليلة من الملح والبهارات على مدار اليوم فكثرة تناول تلك الأشياء يضر كثيرا بالصحة العامة.

4- وعلى الشخص أن يتجنب الكثير من الأمراض الخطيرة والتي من بينها البلهارسيا والتي تضر بالمثانة البولية والكبد.

5- مع الاستحمام يوميا بهدف المحافظة على الجلد صحيا.