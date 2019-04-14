شامبو فافو .. فعال ضد القشرة ” vavo “

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يستخدم شامبو فافو vavo لعلاج حالات العدوى الفطرية وعدوى الخميرة في الجلد مثل عدوى المبيضات والقدم الرياضي وقشور الجلد ، وهو يحتوي على المكون النشط كيتوونازول هو عقار مضاد للفطريات خاصة في المرضى المصابون بضعف المناعة ، وإذا كان يحتوي على الكيتوونازول بنسبة 2% فإنه يحتاج إلى وصفة طبية .

استخدامات شامبو فافو

يستخدم شامبو فافو لعلاج الالتهابات الفطرية والتهابات الخميرة الجلدية الناتجة عن :

عدوى الخميرة في الجلد .

الالتهابات الفطرية .

حيث يعمل فافو شامبو على منع الخمائر والفطريات من التكاثر .

شامبو فافو لعلاج القشرة

يتم التسويق لأنواع الشامبو التي تحتوي على مادة الكيتوونازول كمكون نشط ، بأنها تعالج قشرة الشعر ، وهي متاحة بدون وصفة طبية ويمكن شراؤها من أي مكان مثل السوبر ماركت أو عبر الإنترنت ، وبالرغم من أن قشرة الرأس تحدث في الأساس نتيجة ما يعرف بالتهاب الجلد الدهني seborrheic dermatitis ، ولكن قد يترافق مع التهاب الجلد الدهني أيضًا نمو مفرط لفطر المالاسيزيا ، وهو فطر خميرة موجود بشكل طبيعي على الجلد ، ولذلك فإن مادة الكيتوونازول يمكن أن تساعد في علاج أو تقليل قشرة الشعر عن طريق تقليل الفطريات والالتهاب في فروة الرأس .

شامبو فافو لعلاج الصدفية

الكيتوونازول هو مادة تستخدم بشكل شائع في علاج الصدفية ، وهو مرض جلدي التهابي أخر يسبب تقشر الجلد واحمراره وتكون لويحات على الجلد ، وغالبًا ماتصيب فطريات الخميرة هذه اللويحات ولذلك دائمًا ما توصف مادة الكيتوونازول لتخفيف الصدفية .

شامبو فافو لتساقط الشعر

في حين أن مادة الكيتوونازول تستخدم أساسًا للقضاء على الفطريات وتخفيف العدوى الفطرية والالتهابات ، إلا أنه هناك بعض الأدلة تشير إلى أن أنها تساعد في تحفيز نمو الشعر وتقلل من تساقطه ، على سبيل المثال ، فقد تم عمل دراسة تجريبية على 15 شخص مصاب بالثعلبة وقد وجد أن مادة الكيتوونازول قادرة على تحسين إعادة نمو الشعر .

الآثار الجانبية لشامبو فافو

قد تطرأ بعض الآثار الجانبية نتيجة استخدام شامبو فافو ، وقد تكون بعض آثاره الجانبية نادرة الحدوث ولكنها خطيرة ، فاستشر الطبيب إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية التالية :

احمرار الجلد .

حرقان الجلد .

التهاب .

انخفاض في الصفائح الدموية .

نزيف .

عدم القدرة على تحقيق الانتصاب .

حكة في الجلد .

عسر الهضم .

جفاف الجلد .

احتياطات استخدام شامبو فافو

قبل استخدام فافو شامبو يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي مكملات غذائية أو أعشاب أو أدوية أخرى تؤخذ بون وصفة طبية أو إذا كنت تعاني من الحساسية أو كنت سيدة حامل أو كنت مصاب بأي أمراض أخرى ، فبعض الحالات الطبيعة قد تجعلك أكثر تأثرًا بالآثار الجانبية للدواء .

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استشر الطبيب قبل استخدام هذا الدواء على أي جروح مفتوحة أو جافة أو متشققة أو المناطق التي تعرضت لحروق الشمس .

لا تأخذ مضادات الحموضة إلا قبل ساعة على الأقل من استخدام الشامبو أو بعد 2 ساعة من تناوله .

اغسل يديك قبل وبعد استخدام شامبو فافو ، وقم بتنظيف وتجفيف المنطقة المراد علاجها قبل الاستخدام .

لا تغسل المنطقة المصابة بعد استخدام الشامبو عليها مباشرة ، وتجنب استخدام منتجات أخرى في نفس المنطقة مالم يخبرك الطبيب بذلك .

تجنب اقتراب الدواء من عينيك أو الفم أو الأنف .

التفاعلات الدوائية

إذا كنت تستخدم أدوية أخرى في نفس وقت استخدام شامبو فافو ، فقد تتغير آثاره ، وقد تزيد خطورة آثاره الجانبية ، لذلك يجب أن تخبر الطبيب عن أي أدوية تتناولها ، قد يتفاعل شامبو فافو مع المنتجات التالية :

خلات أبراتيرون

كحول

الفينتانيل

أليسكيرين

الألبرازولام

هيدروكسيد الألومنيوم وأكسيده

الأمفوتريسين B

أبريبيتانت

الأرتيسونات

استيميزول

تحذيرات

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام شامبو فافو أثناء الحمل .

لم يثبت أن شامبو فافو آمن للاستخدام في فترة الرضاعة الطبيعية .

مدة استخدام فافو شامبو

تبعًا لموقع TabletWise.com فإن قد تلاحظ تحسنًا بعد استخدام فافو شامبو في مدة تتراوح من يومًا واحد إلى أسبوعين ، ولكن المدة تختلف تبعًا لحالة كل مريض ، لذلك يجب أن تستشير الطبيب في المدة اللازمة حتى ترى نتائج الدواء .