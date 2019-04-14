دواعي استعمال دواء تايلينول ” tylenol forte “

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تايلينول فورت tylenol forte هو أحد مشتقات مركب الباراسيتامول والذي يشتهر بقدرته على تسكين الألم وتخفيض الحرارة ، وهو أحد أشهر أنواع المسكنات شائعة الاستخدام لعلاج الصداع وتخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا مثل ارتفاع دة الحرارة واحتقان الجيوب الأنفية وغيره من الأعراض الشائعة .

دواعي الاستعمال

يستخدم تايلينول فورت كمسكن للألم في الحالات التالية :

ألم التهاب الحلق والتهاب اللوزتين وألم الأسنان كما يستخدم في علاج حالات التهاب الأعصاب .

تخفيف أعراض الأنفلونزا .

علاج الألم العصبي وألام عسر الطمث ، وعلاج ألام مرضى القرحة .

الآثار الجانبية

قد تظهر بعض الآثار الجانبية نتيجة لتناول أقراص تالينول ولكنها نادرة للغاية ، فإذا لاحظت ظهور أي آثار جانبية بعد تناوله ، فعليك أن تستشير الطبيب أو الصيدلي على الفور ، وتشمل تلك الأعراض :

الشعور بالتهيج والاحمرار أو الحرقة في العين .

عدم وضوح الرؤية .

قرح الفم أو النزيف غير المبرر .

الأرق ومشاكل النوم .

تورم الشفاه والوجه والكفين .

الطفح الجلدي .

حقائق عن الباراسيتامول

يحتاج الباراسيتامول حوالي ساعة حتى يعمل على تخفيف الألم .

الجرعة المعتادة من الباراسيتامول هي قرص إلى قرصين 500 ملج في المرة الواحدة .

لا يؤخذ الباراسيتامول مع أدية أخرى تحتوي على نفس المادة .

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يعتبر الباراسيتامول دواء أمن في فترات الحمل والرضاعة تبعًا للجرعات الموصى بها .

الأشخاص الذين يمكنهم تناول باراسيتامول

يمكن لجميع الأشخاص تناول أدوية الباراسيتامول بأمان ، بمن في ذلك السيدات في فترة الحمل والرضاعة ولكن يفضل أن تتناوله السيدة تحت إشراف الطبيب .

ومع ذلك يجب أن يتم تناوله بحذر في الحالات التالية :

إذا كان المريض لديه حساسية للباراسيتامول .

إذا كان الشخص لديه مشاكل في الكلى أو الكبد .

تناول كمية كبيرة من الكحول .

تناول أدوية علاج الصرع .

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية .

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس .

تحذير

يمكن أن تسبب الجرعة الزائدة من الباراسيتامول آثار جانبية خطيرة ، لذلك لا تلجأ لمضاعفة الجرعة إذا كان الألم شديد .

الإفراط في تناول التايلينول

إذا قمت بتناول قرص أو قرصين إضافيين من التالينول فمن النادر أن يسبب أي أضرار صحية ، ولكن يجب أن تنتظر لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أن تتناول أي دواء من مشتقات الباراسيتامول مرة أخرى

كيف اتصرف إذا نسيت الجرعة

إذا نسيت موعد الجرعة المعتادة من المواد ، فيمكنك تناولها حالما تتذكر ، ولكن إذا كان موعد الجرعة الجديدة قد اقترب ، فتخطى الجرعة التي نسيتها .

لا تأخذ جرعة مضاعفة من الدواء لتعويض الجرعة التي تخطيتها .

إذا كنت تنسى جرعات الأدوية كثيرًا ، فمن الأفضل أن تضبط منبهك للتذكير .

تناول التايلينول مع المسكنات الأخرى

من الآمن أن تتناول مسكنات الباراسيتامول مع المسكنات الأخرى التي لا تحتوي على الباراسيتامول ، مثل الإسبرين أو الكودين أو الإيبوبروفين .

لا تأخذ الباراسيتامول مع جرعة أخرى من أدوية تحتوي على مادة الباراسيتامول حتى لا تتعرض لخطر تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول .