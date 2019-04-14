انت الان تتابع موضوع علاج اعوجاج العمود الفقري بالحزام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يتكون العمود الفقري من عظام صغيرة (فقرات) مكدسة – إلى جانب الأقراص – واحدة فوق الأخرى، العمود الفقري الصحي عند النظر إليه من الجانب له منحنيات لطيفة، وتساعد المنحنيات العمود الفقري على امتصاص الإجهاد من حركة الجسم والجاذبية، وعند النظر إليها من الخلف ، يجب أن يتم تشغيل العمود الفقري مباشرة أسفل منتصف الظهر، وعند حدوث تشوهات في العمود الفقري ، تكون الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري غير متجانسة أو مبالغ فيها في مناطق معينة ، كما يحدث مع الإصابة بالحداب ، والجنف وغيرها .

ما هي أنواع اضطرابات انحناء العمود الفقري

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اضطرابات انحناء العمود الفقري ، بما في ذلك:

القعس

يطلق عليه أيضًا تمايل العمود الفقري ، منحنيات العمود الفقري للشخص المصاب بالوردي تنحني بشكل كبير في أسفل الظهر .

الحداب

يتميز الحداب بالظهر العلوي المدور بشكل غير طبيعي (أكثر من 50 درجة من الانحناء) .

الجنف

الشخص المصاب بالجنف لديه منحنى جانبي لعموده الفقري، وغالبًا ما يكون المنحنى على شكل حرف S أو على شكل حرف C.

ما الذي يسبب اضطرابات انحناء العمود الفقري

هناك عدد من المشكلات الصحية التي قد تسبب انحناء العمود الفقري أكثر من المعتاد أو تكون غير متوازنة، والحالات التالية يمكن أن تسبب مرض القعس:

1- التقزم : اضطراب لا تنمو فيه العظام بشكل طبيعي ، مما يؤدي إلى قصر القامة المرتبط بالتقزم

2- الانزلاق الفقاري : حالة تنقلب فيها الفقرات ، عادة في أسفل الظهر ، للأمام

3- ترقق العظام : وهي حالة تصبح فيها الفقرات هشة ويمكن كسرها بسهولة (كسور ضغط)

4- السمنة أو زيادة الوزن للغاية

5- الحداب وهو حالة تميزت بظهرها العلوي غير المستدير .

6- التهاب القرص، هو التهاب مساحة القرص بين عظام العمود الفقري في أغلب الأحيان بسبب العدوى

اسباب حدوث الحداب

1- تطور الفقرات غير الطبيعية في الرحم (حداب خلقي)

2- الترهل (الحداب الوضعي)

3- مرض شويرمان ، وهو حالة تؤدي إلى تلف شكل الفقرات (حداب شيرمان)

4- التهاب المفاصل

5- هشاشة العظام

6- سبينا بيفيداSpina bifida ، عيب خلقي لا يغلق العمود الفقري للجنين تمامًا أثناء نموه داخل الرحم

7- التهابات العمود الفقري

8- أورام العمود الفقري

لا يعرف الأطباء سبب أكثر أنواع الجنف شيوعًا عند المراهقين، ومع ذلك ، يعلم الأطباء أن الجنف يميل إلى الترشح في الأسر، وقد يكون السبب هو مرض أو إصابة أو إصابة أو عيب خلقي .

حزام الظهر ومشكلة الاعوجاج

نادرا ما يصحح الحزام مشكلة الانحناء، ويكون الغرض من ارتدائه هو السماح بأن ينمو الطفل المصاب قبل إجراء العملية الجراحية، لأن الحزام لا يصحح الاعوجاج وإنما يحجمه .

ما هي أعراض اضطرابات انحناء العمود الفقري

تختلف الأعراض حسب نوع اضطراب انحناء العمود الفقري وشدة الحالة، وقد تشمل أعراض الإصابة :

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1- الظهور بنظرة متأرجحة ، مع ظهور الأرداف بشكل أكبر

2- وجود فجوة كبيرة بين أسفل الظهر والأرض عند الاستلقاء على ظهرك على سطح صلب لا يتغير عندما تنحني للأمام

3- آلام الظهر وعدم الراحة

4- مشاكل تتحرك بطرق معينة

أعراض الحداب المرئية

1- الانحناء إلى الأمام من الرأس مقارنة مع بقية الجسم

2- سنام أو منحنى إلى أعلى الظهر

3- التعب في الظهر أو الساقين

4- الحداب الموضعي لا يسبب آلام الظهر، ومع ذلك ، فإن النشاط البدني وفترات طويلة من الوقوف والجلوس يمكن أن يسبب إزعاجًا للأشخاص الذين يعانون من حداب شيرمان.

اعراض الجنف

1- شفرات الكتف غير المستوية مع إحداها أعلى من الأخرى

2- الخصر أو الورك المتفاوت

3- الميل نحو جانب واحد

كيف يتم علاج اضطرابات انحناء العمود الفقري

بشكل عام ، يتم تحديد العلاج بناءً على شدة ونوع اضطراب انحناء العمود الفقري لديك، وقد لا يتم علاج انحناء العمود الفقري الخفيف ، كما يحدث مع الحداب الوضعي ، على الإطلاق، وقد يتطلب انحناء العمود الفقري الحاد استخدام قوس الظهر أو الجراحة.

علاج مرض القعس

1- دواء لتخفيف الألم والتورم

2- ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي لزيادة قوة العضلات والمرونة

3- ارتداء حزام الظهر

4- فقدان الوزن

5- العملية الجراحية

علاج الحداب

1- ممارسة الرياضة والأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم أو الانزعاج

2- ارتداء حزام الظهر

3- عملية جراحية لتصحيح انحناء العمود الفقري الشديد والحداب الخلقي

4- ممارسة تمارين وعلاج طبيعي لزيادة قوة العضلات

علاجات اخرى للحداب

1- الملاحظة، وإذا كان هناك منحنى بسيط ، فقد يختار طبيبك فحص ظهرك كل أربعة إلى ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان المنحنى يزداد سوءًا.

2- الاستعداد، اعتمادًا على درجة المنحنى ، يوصف قوس الظهر أحيانًا للأطفال والمراهقين الذين ما زالوا ينموون، ويمكن أن يساعد التقوية على منع المنحنى من أن يزداد سوءًا.

3- العملية الجراحية، إذا كان المنحنى شديدًا ويزداد سوءًا ، فمن الضروري إجراء عملية جراحية في بعض الأحيان.

4- برامج التمرينات ، العلاج بتقويم العمود الفقري ، التحفيز الكهربائي ، والمكملات الغذائية لم يثبت أنها تمنع تفاقم الجنف، ولا يزال مثاليًا للحفاظ على القوة والمرونة للحفاظ على الوظيفة العادية، قد يتطلب هذا المزيد من الجهد والاهتمام في شخص مصاب بالجنف .

بعد تشخيص الجنف ، ستعمل مع طبيبك لتحديد أفضل طريقة لعلاج العمود الفقري المنحني، وتعتمد طريقة إدارتك لحالتك على عمرك ونوع الجنف لديك وقياس منحنى ظهرك وكيف يبدو، وبالنسبة للأطفال ، سيأخذ الطبيب في الاعتبار مقدار نمو المريض المحتمل، وسينظر أيضًا في أي أعراضك حيث يمكن أن تنجم عن منحنيات شديدة ، مثل الألم ، وظيفة الجسم المحدودة ، ومشاكل التنفس