شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسد «البيض» شرايين قلب من هم فوق الأربعين؟.. «النمر» يوضح الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة التأثير السلبي لأكل البيض على شرايين قلب من تجاوزوا سن الأربعين عاماً.

ونشر النمر عبر “تويتر” سؤالاً قال فيه: “هل صحيح أن أكل البيض ما بعد سن الـ40 سنة يسد شرايين القلب؟ “.

ليعود ويرد على سؤاله بقوله: “غير صحيح… فالغالبية العظمى من الكلسترول لا يأتي من الغذاء وإنما من التصنيع الداخلي للكبد والبيضة الواحدة تحتوي 186 ملغ كلسترول ولذلك هي لا تفرق فيمن كان مستوى كلستروله الضار طبيعياً”.