تعرفي على أفضل طريقة لتقوية الذاكرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الضحك له فوائد صحية عديدة فهو يساعد فى إطلاق هرمونات السعادة وكذلك يقلل من التوتر والقلق ، بحسب ما ذكر موقع help guide ، وعلاوة على هذه الفوائد إلا أن للضحك فوائد لتحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة.

- الضحك يساعد على تشغيل مناطق متعددة في جميع أنحاء الدماغ.

- علاوة على ذلك ، فإن الاستماع إلى النكات المضحكة ينشط مناطق الدماغ الحيوية المسئولة عن التعلم والإبداع والابتكار.

وقال العالم النفساني دانييل جولمان في كتابه "الذكاء العاطفي"، "يبدو أن الضحك يساعد الناس على التفكير بشكل أوسع والربط بحرية أكبر بين الأشياء ".

１- اضحك على نفسك:

أفضل طريقة لتقليل التوتر والاجهاد هى أن نقلل الجدية الزائدة وهذا يمكن أن يكون من خلال السخرية من نفسك والضحك

Advertisements

عندما تسمع الضحك ، تحرك نحو ذلك. في معظم الأوقات ، يسعد الناس للغاية مشاركة شيء مضحك لأنه يمنحهم فرصة للضحك مرة أخرى وإثارة الفكاهة التي تجدها فيه. عن

2- ابحث عن الضحك واجمع حولك المتفائلين

عندما تسمع الضحك ، ابحث عنه وحاول الانضمام إليه وقم بقضاء بعض الوقت مع المرح والأشخاص الذين يضحكون بسهولة ويمتلكون روح الدعابة على الأحداث اليومية.

3- قم بتذكير نفسك بالضحك

ضع ملصقًا مضحكًا على مكتبك، اختر شاشة توقف على الكمبيوتر تجعلك تضحك أو ضع الصور لك ولأحبائك.