تعرف على أسباب هبوط نسبة السكر فى الدم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يصاب العديد من الأشخاص الذين يعانون بمرض السكر من هبوط السكر في حالة عدم انتظام نسبة السكر بالدم، وارتفاع نسبة الأنسولين ومن خلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب هبوط السكر، وفقا لموقع "webmed".

وأكد التقرير أن القيام بنشاط زائد، والتعرض للإجهاد من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بهبوط السكر، لأن القيام بأنشطة عديدة تتسبب في الشعور والمرور بحرق نسبة كبيرة من السكر ، وهذا يزيد من الشعور بالتعب والإعياء والإغماء.

أشار التقرير، إلي أن الإكثار من تناول بعض الأطعمة كالنشويات الخبز والمكرونة والخبز والحبوب، والفواكه والخضروات، قد تكون من أبرز الأسباب التي تتسبب في تخزينها في الجسم وتركها كطاقة بالجسم، وعند ارتفاع نسبتها في الجسم يتم تخزينها كدهون علي الكبد والعضلات ويتم استخدامها عند الحاجة.

وهناك العديد من الأعراض التي أشار إليها التقرير، والتي تؤكد أن هذا الشخص يعاني من هبوط السكر، ومنها التعرض لرؤية ضبابية يصاحبها ضربات في القلب سريعة، الإصابة بتغيرات مزاجية بشكل مفاجئ ويكون الشخص مائل للعصبية، والشعور بالتعب والإرهاق الغير مبرر، تغير لون الجلد الميل إلي الإصفرار، والصداع الشديد، الرغبة الملحة في تناول الطعام، التعرق، وعدم القدرة علي النوم ، الدوخة والتعب.

Advertisements

أسباب هبوط السكر

وقدم التقرير، العديد من الأسباب التي تشير إلي تعرض هذا الشخص لهبوط في السكر، ومنها، الإكثار في تناول الطعام المليء بالسكريات والدهون، والاعتماد علي وجبة واحدة فقط، فهذه الأشياء تزيد من تعرض الشخص للإصابة بهبوط في السكر.

وأضاف التقرير أن ممارسة الرياضة يزيد من إصابتك بهبوط في نسبة السكر بالدم، وذلك نتيجة لانخفاض نسبة السكر في الدم، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يتعرضون للآثار الجانبية لبعض الأدوية فهذا يعرضهم لهبوط نسبة السكر بالدم.

كما أكد التقرير، أن هناك العديد من المرضي الذين يعانون من مشكلة صحية يزداد لديهم فرص الإصابة بهبوط السكر بالدم، كمرضي الكبد واضطراب في الكلي.